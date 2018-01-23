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На побережье возле Геленджика обнаружены натовские снаряды
Недалеко от поселка Архипо-Осиповка местными жителями обнаружен ящик с боеприпасами. Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ, внутри находились натовские зенитные снаряды. Опасную находку на морской берег близ Геленджика вынесло штормом.

На побережье возле Геленджика обнаружены натовские снаряды


"Металлический ящик значительно поврежден, однако его содержимое находится в боеспособном состоянии, - отметил во вторник представитель ФСБ. - Найдено четыре зенитных снаряда, калибра 40 мм, в штатной упаковке Bofors, шведского концерна".

Сотрудниками внутренних дел будет проведена экспертиза опасной находки, а также по данному факту примут соответствующее процессуальное решение.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 11:27
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