На побережье возле Геленджика обнаружены натовские снаряды
Недалеко от поселка Архипо-Осиповка местными жителями обнаружен ящик с боеприпасами. Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ, внутри находились натовские зенитные снаряды. Опасную находку на морской берег близ Геленджика вынесло штормом.
"Металлический ящик значительно поврежден, однако его содержимое находится в боеспособном состоянии, - отметил во вторник представитель ФСБ. - Найдено четыре зенитных снаряда, калибра 40 мм, в штатной упаковке Bofors, шведского концерна".
Сотрудниками внутренних дел будет проведена экспертиза опасной находки, а также по данному факту примут соответствующее процессуальное решение.
"Металлический ящик значительно поврежден, однако его содержимое находится в боеспособном состоянии, - отметил во вторник представитель ФСБ. - Найдено четыре зенитных снаряда, калибра 40 мм, в штатной упаковке Bofors, шведского концерна".
Сотрудниками внутренних дел будет проведена экспертиза опасной находки, а также по данному факту примут соответствующее процессуальное решение.
Автор: Артемов Сергей