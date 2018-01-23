В Москве джип выехал на тротуар и сбил двух человек
В Москве вечером в понедельник на улице Петровка случилась серьезная авария. Водитель внедорожника выехал на тротуар, сбив двух пешеходов, а потом сам врезался в столб. ДТП попало в камеру видеонаблюдения.
По записи можно увидеть, как водитель внедорожника после аварии остается за рулем. Информация о столичном ДТП уточняется.
Согласно данным очевидцев, мужчине стало плохо за рулем, и он потерял контроль над транспортным средством. Машина неожиданно выехала на тротуар, снеся двух пешеходов. Они отделались незначительными травмами, погибших нет.
По записи можно увидеть, как водитель внедорожника после аварии остается за рулем. Информация о столичном ДТП уточняется.
Автор: Вера Антонова