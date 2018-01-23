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Футболист "Арсенала" Касорла перенес десятую операцию на съеденной инфекцией части тела
Санти Касорла, полузащитник ФК«Арсенал», перенес десятую по счету операцию на ахилловом сухожили. Слова спортсмена передали журналисты зарубежного издания.

Футболист "Арсенала" Касорла перенес десятую операцию на съеденной инфекцией части тела


«Существовали моменты, когда я задумывался о том, чтобы бросить лечение, думал этого того не стоит. Если дела после операции пойдут хорошо, то мне снова удастся сыграть в следующем сезоне. Последняя операция прошла два месяца назад, а всего их было десять. Сначала медики наблюдали ухудшение состояния кожи, поэтому мне потребовалась пересадка. Впоследствии сухожилие съела инфекция», - рассказал футболист.

В ноябре спортсмен заявлял, что ему могли ампутировать ногу. В крови Касорлы выявили инфекцию, из-за чего развилась гангрена. Спасло испанцу конечность то, что он своевременно обратился к медикам, которые оперативно начали лечение. На поврежденный участок ноги была пересажена кожа его руки.

В последний раз Касорл выходил на поле за ФК «Арсенал» осенью 2016 года. Изначально планировалось, что его лечение займет не более трёх месяцев.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:35
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