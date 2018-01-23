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Релиз фильма «Смерть Сталина» могут перенести из-за негативной позиции деятелей культуры
Ожидаемый релиз комедии «Смерть Сталина» может быть перенесен, некоторые российские кинодеятели посчитали фильм оскорбительным, они намерены добиться от Минкультуры РФ пересмотра условий проката. Премьера ленты назначена на 25 января.

Релиз фильма «Смерть Сталина» могут перенести из-за негативной позиции деятелей культуры

Юрий Поляков, глава общественного совета Министерства культуры РФ, выразил в массмедиа позицию ведомства. Было заявлено, что фильм, снятый Армандо Ианнуччи, не представляет какой-либо исторической ценности. К тому же кинолента, по мнению деятелей культуры, является оскорбительной. Павел Пожигайло, один из членов совета, уточнил, что в общественном просмотре приняли участие режиссеры Сергей Мирошниченко и Никита Михалков. Были приглашены кинопродюсер Леонид Верещагин и Елена Драпеко, заместитель председателя комитета по культуре Госдумы РФ.

Пожигайло сообщил, что в фильме «Смерть Сталина» осквернены исторические символы, речь идёт о советском гимне, орденах и медалях. Маршал Жуков в комедии выставлен в негативном свете, к тому же в киноработе показаны сцены чрезмерного насилия. Ранее Министерство культуры РФ выдало ленте прокатное удостоверение.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:39
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