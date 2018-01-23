Британский исследователь рассказал о риске исчезновения "мужских" генов
Британский исследователь рассказал о возможности исчезновения «мужских» генов через несколько миллионов лет. Есть риски, но учёные уже знают, как их обойти. Данная Y-хромосома имеет хорошие способности к копированию и воссозданию нужных генов.
Даррен Гриффин, учёный из Кентского университета, заявил о риске исчезновения хромосомы, которая переносит SRY, ген, ответственный за появление мужского пола. Это может случиться через 4 500 000 лет. Исследователи пришли к такому выводу, так как та самая Y-хромосома, единственная среди человеческих, не имеет пары.
В результате того, что данная хромосома одна, то не происходит положенного перемешивания генов, что приводит к мутации. Таким путем могут исчезнуть «мужские» гены.
Но ученые спешат успокоить, что обнаружили уже несколько способов защиты нужной хромосомы. Первый способ – это способность большой амплификации, то есть воссоздания копий генов. Второй – это способность восстановления утраченной информации с сохранившейся части гена.
Но даже если исчезнет Y-хромосома, то SRY ген будет передаваться с генами в другой хромосоме.
Даррен Гриффин, учёный из Кентского университета, заявил о риске исчезновения хромосомы, которая переносит SRY, ген, ответственный за появление мужского пола. Это может случиться через 4 500 000 лет. Исследователи пришли к такому выводу, так как та самая Y-хромосома, единственная среди человеческих, не имеет пары.
В результате того, что данная хромосома одна, то не происходит положенного перемешивания генов, что приводит к мутации. Таким путем могут исчезнуть «мужские» гены.
Но ученые спешат успокоить, что обнаружили уже несколько способов защиты нужной хромосомы. Первый способ – это способность большой амплификации, то есть воссоздания копий генов. Второй – это способность восстановления утраченной информации с сохранившейся части гена.
Но даже если исчезнет Y-хромосома, то SRY ген будет передаваться с генами в другой хромосоме.
Автор: Страхова Дарья