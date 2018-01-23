Игра World of Tanks переходит в виртуальную реальность
Популярные танковые сражения игры World of Tanks стали доступны в формате виртуальной реальности. Об этом журналистам рассказал компания Wargaming.
VR-версию геймплея разработали специалисты из Беларуси. Игра станет первым проектом совместного предприятия Neurogaming, которая предназначена для залов виртуальной реальности с максимальным эффектном присутствия. В этом году World of Tanks VR будет доступна посетителям зала CinemaVR. К слову, на территории РФ их насчитывается 36. В минувшем году аудитория залов составила почти 180 тысяч геймеров.
Штаб-квартира Neurogaming расположена на Кипре. Компания станет заниматься изданием, а также разработкой других игр в формате VR. Кроме этого, специалисты будут создавать различные геймплеи для киберплатформы виртуальной реальности PolygonVR, доступной в залах CinemaVR.
VR-версию геймплея разработали специалисты из Беларуси. Игра станет первым проектом совместного предприятия Neurogaming, которая предназначена для залов виртуальной реальности с максимальным эффектном присутствия. В этом году World of Tanks VR будет доступна посетителям зала CinemaVR. К слову, на территории РФ их насчитывается 36. В минувшем году аудитория залов составила почти 180 тысяч геймеров.
Штаб-квартира Neurogaming расположена на Кипре. Компания станет заниматься изданием, а также разработкой других игр в формате VR. Кроме этого, специалисты будут создавать различные геймплеи для киберплатформы виртуальной реальности PolygonVR, доступной в залах CinemaVR.
Автор: Валерия Орлова