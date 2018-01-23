ЦБ в честь юбилея Владимира Высоцкого выпустил памятную монету
Центробанк в честь дня рождения Владимира Высоцкого пустил в обращение монету, номиналом 25 рублей. Тираж составит 1,5 тысячи штук, сообщается в пресс-релизе регулятора.
На обратной стороне располагается Владимир Высоцкий с гитарой, слева от него выбит меч, справа –годы жизни (1938-1980). Вверху по окружности монеты написаны имя и фамилия артиста.
ЦБ в 2018 году планируется выпустить еще одну монету в память о музыканте. В 2017 году регулятор выпустил 2-рублевые монеты, посвященные Керчи и Севастополю.
На обратной стороне располагается Владимир Высоцкий с гитарой, слева от него выбит меч, справа –годы жизни (1938-1980). Вверху по окружности монеты написаны имя и фамилия артиста.
ЦБ в 2018 году планируется выпустить еще одну монету в память о музыканте. В 2017 году регулятор выпустил 2-рублевые монеты, посвященные Керчи и Севастополю.
Автор: Вера Антонова