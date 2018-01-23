Павел Воля опубликовал смешное фото с женой
Известный комик, резидент Comedy Club Павел Воля обнародовал смешное фото со своей женой Ляйсан Утяшевой. Снимок появился в профиле артиста в социальной сети Instagram.
Свою публикацию Воля подписал: «Моя лилипуточка». На снимке крупным планом изображено лицо комика, а немного вдали можно видеть Утяшеву в эффектной позе. Оба артиста своими губами показали известную «уточку».
Нужно отметить, что Утяшева на фотографии запечатлена в стильном купальнике черного цвета, солнечных очках, красном головном уборе и длинных бусах. Пользователи отметили, что в таком образе она напоминает популярную телеведущую Эвелину Блёданс.
Несколько дней назад супруга Павла Воли рассказала, что семейные каникулы всегда превращаются в огромное приключение. В разных уголках мира, где бывает звездная чета, не всегда есть связь. Пара испытывает невероятные ощущения, когда проводит без интернета неделю.
Свою публикацию Воля подписал: «Моя лилипуточка». На снимке крупным планом изображено лицо комика, а немного вдали можно видеть Утяшеву в эффектной позе. Оба артиста своими губами показали известную «уточку».
Нужно отметить, что Утяшева на фотографии запечатлена в стильном купальнике черного цвета, солнечных очках, красном головном уборе и длинных бусах. Пользователи отметили, что в таком образе она напоминает популярную телеведущую Эвелину Блёданс.
Несколько дней назад супруга Павла Воли рассказала, что семейные каникулы всегда превращаются в огромное приключение. В разных уголках мира, где бывает звездная чета, не всегда есть связь. Пара испытывает невероятные ощущения, когда проводит без интернета неделю.
Автор: Валерия Орлова