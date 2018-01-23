Ученые: Ошибки ньютоновской гравитации проявились на расстояниях в гигапарсеки
Ученые из Франции выяснили, какие поправки к красному смещению возникают в случае моделирования космических объектов в рамках теории Ньютона. Оказалось, что последние по размеру должны в несколько раз превышать гигапарсек. Результаты исследования физиков опубликованы в журнале Physical Review D.
Общая теория относительности была сформулирована Эйнштейном еще в начале XX века. Несмотря на это, большинство компьютерных симуляций моделируют эволюцию некоторых крупномасштабных структур, полагаясь на работы Ньютона.
В новом исследовании ученые рассмотрели линейные возмущения метрики, но учли нелинейность процессов, которые описывают эволюцию материи. В результате физики получили поправки к уравнению Пуассона, демонстрирующие в Ньютоновском приближении гравитационное поле.
Нужно отметить, что впервые модель эволюции крупномасштабных структур Вселенной, учитывающие релятивистские эффекты, сформировали ученые из Женевы. В работе специалистов они используют продольную калибровку поля.
Общая теория относительности была сформулирована Эйнштейном еще в начале XX века. Несмотря на это, большинство компьютерных симуляций моделируют эволюцию некоторых крупномасштабных структур, полагаясь на работы Ньютона.
В новом исследовании ученые рассмотрели линейные возмущения метрики, но учли нелинейность процессов, которые описывают эволюцию материи. В результате физики получили поправки к уравнению Пуассона, демонстрирующие в Ньютоновском приближении гравитационное поле.
Нужно отметить, что впервые модель эволюции крупномасштабных структур Вселенной, учитывающие релятивистские эффекты, сформировали ученые из Женевы. В работе специалистов они используют продольную калибровку поля.
Автор: Валерия Орлова