В Британии одобрили проведение платежей через мессенджеры
Крупные британские банки одобрили платежи, осуществляемые через мессенджеры, речь идет о проекте «Банковское обслуживание в открытом формате». По мнению экспертов, в большой выгоде от нововведения окажутся Google и Facebook.
Девять наиболее влиятельных кредитно-финансовых учреждений Великобритании, обслуживающие основную часть населения страны, не намерены блокировать финансовые операции, проводимые сторонними компаниями. Населению станет проще сравнивать деятельность банков, меняя их. Финансовые учреждения могут, с разрешения клиентов, предоставлять их персональные данные другим компаниям. Это, по мнению экспертов, означает, что другие структуры смогут управлять финансами граждан, осуществляя их платежи. В частности, Facebook начнет осуществление денежных переводов через WhatsApp. Сервис Google Play можно использовать также свободно, как и в США, пользователи оплачивают стоимость путешествий и совершают покупки в магазинах.
По информации Wired, чтобы получить доступ к счетам клиентам и их транзакциям, Google и Facebook ранее заключали с британскими банками соглашения. Это значительно ограничивало возможности ресурсов.
Девять наиболее влиятельных кредитно-финансовых учреждений Великобритании, обслуживающие основную часть населения страны, не намерены блокировать финансовые операции, проводимые сторонними компаниями. Населению станет проще сравнивать деятельность банков, меняя их. Финансовые учреждения могут, с разрешения клиентов, предоставлять их персональные данные другим компаниям. Это, по мнению экспертов, означает, что другие структуры смогут управлять финансами граждан, осуществляя их платежи. В частности, Facebook начнет осуществление денежных переводов через WhatsApp. Сервис Google Play можно использовать также свободно, как и в США, пользователи оплачивают стоимость путешествий и совершают покупки в магазинах.
По информации Wired, чтобы получить доступ к счетам клиентам и их транзакциям, Google и Facebook ранее заключали с британскими банками соглашения. Это значительно ограничивало возможности ресурсов.
Автор: Семен Зайцев