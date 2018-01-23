Ученые: Австралия и Северная Америка были одним целым
Австралия и Северная Америка ранее были одним целым. Такого мнения придерживаются западные ученые, которые провели соответствующие исследования.
По их данным, о том, что Австралия примыкала к Северной Америке 1,7 миллиарда лет назад, стало известно после обнаружения минерала циркона, найденного возле Джорджтауна. Возраст отложений, в которых находился минерал, составляет около 1,7 миллиардов лет. В те времена современная Канада и часть Австралии составляли единый массив суши.
О их общности говорили еще в 70-е годы. Тогда ученые доказывали, что 1,13 миллиарда лет назад они были частью одного суперконтинента под названием Родиния, но точное взаиморасположение материков до наших дней не было установлено. Австралийские геологи говорят о еще более давнем соседстве Канады и северной части Австралии. Они могли примыкать к суперконтиненту Колумбия, существовавшем в период от 1,8 до 1,5 миллиарда лет назад.
Известно, что с тех пор континенты несколько раз сходились и расходились. Самый последний суперконтинент Пангея перестал существовать около 175 млн лет назад, уверены исследователи.
По их данным, о том, что Австралия примыкала к Северной Америке 1,7 миллиарда лет назад, стало известно после обнаружения минерала циркона, найденного возле Джорджтауна. Возраст отложений, в которых находился минерал, составляет около 1,7 миллиардов лет. В те времена современная Канада и часть Австралии составляли единый массив суши.
О их общности говорили еще в 70-е годы. Тогда ученые доказывали, что 1,13 миллиарда лет назад они были частью одного суперконтинента под названием Родиния, но точное взаиморасположение материков до наших дней не было установлено. Австралийские геологи говорят о еще более давнем соседстве Канады и северной части Австралии. Они могли примыкать к суперконтиненту Колумбия, существовавшем в период от 1,8 до 1,5 миллиарда лет назад.
Известно, что с тех пор континенты несколько раз сходились и расходились. Самый последний суперконтинент Пангея перестал существовать около 175 млн лет назад, уверены исследователи.
Автор: Вера Антонова