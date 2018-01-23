Бузова назвала себя маленькой девочкой, плескающейся на волнах
Известная телеведущая и певица Ольга Бузова считает себя маленькой девочкой, которая плескается на волнах. Сегодня последний день отпуска знаменитости, и его она проводит на пляже своего отеля в Таиланде.
Свою публикацию Бузова сопроводила видео, на котором эффектно плавает и принимает самые различные позы. «Маленькая девочка плескается в волнах. Сегодня пасмурно, но это не мешает наслаждаться последними мгновениями моего отпуска», - подписала пост звезда «Дома-2».
Ранее Бузова сообщила, что сегодня встала в 7 часов утра, чтобы больше времени провести на пляже, однако с утра в Пхукете совершенно не было солнца, поэтому телеведущая и ее подруги были вынуждены быть на вилле. К обеду они все-таки решили выйти на пляж, чтобы насладиться купанием в море.
Ольга Бузова провела в Таиланде свой долгожданный отпуск, в котором из-за плотного графика не была два года. Отдых на азиатском курорте довольно дорого обошелся знаменитости. Ранее сообщалось, что в сутки Бузова тратила в сутки порядка 100 тысяч долларов. Также телеведущая отметила на Пхукете свой 32-й день рождения.
Свою публикацию Бузова сопроводила видео, на котором эффектно плавает и принимает самые различные позы. «Маленькая девочка плескается в волнах. Сегодня пасмурно, но это не мешает наслаждаться последними мгновениями моего отпуска», - подписала пост звезда «Дома-2».
Ранее Бузова сообщила, что сегодня встала в 7 часов утра, чтобы больше времени провести на пляже, однако с утра в Пхукете совершенно не было солнца, поэтому телеведущая и ее подруги были вынуждены быть на вилле. К обеду они все-таки решили выйти на пляж, чтобы насладиться купанием в море.
Ольга Бузова провела в Таиланде свой долгожданный отпуск, в котором из-за плотного графика не была два года. Отдых на азиатском курорте довольно дорого обошелся знаменитости. Ранее сообщалось, что в сутки Бузова тратила в сутки порядка 100 тысяч долларов. Также телеведущая отметила на Пхукете свой 32-й день рождения.
Автор: Валерия Орлова