Sony Xperia XZ Pro может получить первый в мире 4K OLED дисплей
Смартфон Sony Xperia XZ Pro может обзавестись 4K OLED дисплеем. Компания Sony уже подтвердила свое участие в выставке MWC в Барселоне, и не исключено, что новинку представят именно там.
В недавнем интервью глава европейского подразделения бренда Sony сообщил, что совсем скоро компания выпустит смартфон с OLED дисплеем высокого разрешения. Эксперт отметил, что Sony инвестирует в OLED дисплеи, ведь за ними будущее.
По слухам, Sony Xperia XZ Pro получит 5,7-дюймовый дисплей, камеры на 13 Мп и 12 Мп, сканер отпечатка пальцев на тыльной стороне, ОС Android 8.0 Oreo и батарею на 3420 мАч. Его цена составит ориентировочно 930 долларов, но официальных данных об этом пока не поступало.
В недавнем интервью глава европейского подразделения бренда Sony сообщил, что совсем скоро компания выпустит смартфон с OLED дисплеем высокого разрешения. Эксперт отметил, что Sony инвестирует в OLED дисплеи, ведь за ними будущее.
По слухам, Sony Xperia XZ Pro получит 5,7-дюймовый дисплей, камеры на 13 Мп и 12 Мп, сканер отпечатка пальцев на тыльной стороне, ОС Android 8.0 Oreo и батарею на 3420 мАч. Его цена составит ориентировочно 930 долларов, но официальных данных об этом пока не поступало.
Автор: Вера Антонова