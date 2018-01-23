Появилось видео с операции по удалению рук-базук у Кирилла Терешина
В Сети появилось видео проведения операции, в ходе которой обладателю «рук-базук» Кириллу Терешину, заменили синтол на стандартные импланты. Соответствующие кадры обнародованы в телеграм-канале Mash.
На такое шаг Терешин пошел после встречи со своим кумиром, спортсменом из Бразилии Якобы последний посоветовал ему отказаться от инъекций синтола. Теперь молодой человек намерен удивлять общественность еще и «ногами-базуками».
Российские медики уже давно предупреждали уроженца Пятигорска, который прославился благодаря участию в программе Андрея Малахова «Прямой эфир», о риске использования самодельного синтола. Именно данным препаратом он накачивал мускулы.
Самостоятельные манипуляции чреваты полной атрофией мышц и даже ампутацией конечностей. Кирилл Терешин аргументировал применение самодельного синтола отсутствием денег на приобретение оригинального препарата.
На такое шаг Терешин пошел после встречи со своим кумиром, спортсменом из Бразилии Якобы последний посоветовал ему отказаться от инъекций синтола. Теперь молодой человек намерен удивлять общественность еще и «ногами-базуками».
Российские медики уже давно предупреждали уроженца Пятигорска, который прославился благодаря участию в программе Андрея Малахова «Прямой эфир», о риске использования самодельного синтола. Именно данным препаратом он накачивал мускулы.
Самостоятельные манипуляции чреваты полной атрофией мышц и даже ампутацией конечностей. Кирилл Терешин аргументировал применение самодельного синтола отсутствием денег на приобретение оригинального препарата.
Автор: Валерия Орлова