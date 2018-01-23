Учёные сделали открытие, которое поможет в лечении эпилепсии
В Лондоне прошло исследование об особенностях головного мозга людей, страдающих эпилепсией. Учёные получили важные данные, с помощью которых теперь смогут разрабатывать новые способы лечения неврологического заболевания и предотвращать новые приступы.
Исследование, которое стало возможным при сотрудничестве учёных из 24 разных организаций из 14 стран, дало очень важную информацию об особенностях головного мозга людей, страдающих эпилепсией. В лондонском Институте неврологии, по инициативе Санджея Сисодии, было установлено, что у эпилептиков слой серого вещества и объём разных структур мозга меньше нормы.
В распоряжении учёных оказались 2149 снимков головного мозга людей с диагнозом эпилепсия и 1727 снимков головного мозга здоровых людей той же возрастной категории.
Та особенность, которая была выявлена в ходе исследования, поможет найти способ лечения этого неврологического расстройства и предотвращать новые приступы.
Исследование, которое стало возможным при сотрудничестве учёных из 24 разных организаций из 14 стран, дало очень важную информацию об особенностях головного мозга людей, страдающих эпилепсией. В лондонском Институте неврологии, по инициативе Санджея Сисодии, было установлено, что у эпилептиков слой серого вещества и объём разных структур мозга меньше нормы.
В распоряжении учёных оказались 2149 снимков головного мозга людей с диагнозом эпилепсия и 1727 снимков головного мозга здоровых людей той же возрастной категории.
Та особенность, которая была выявлена в ходе исследования, поможет найти способ лечения этого неврологического расстройства и предотвращать новые приступы.
Автор: Страхова Дарья