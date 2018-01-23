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Елена Воробей отправилась на отдых в Испанию
Известная пародистка Елена Воробей отправилась в Испанию на отдых. Соответствующий снимок артистка обнародовала в своём профиле в социальной сети Instagram.

Елена Воробей отправилась на отдых в Испанию


«В такие минуты думаешь "Эх, где мои краски, кисти и холст?!Умела б рисовать, однозначно попыталась бы всё это запечатлеть..." Ещё раз убеждаюсь, что самый великий художник всех времён и народов Господь Бог... Уже несколько лет я редко фотографирую, так как понимаю, что всю красоту видимую глазами, увы, даже хорошее фото не может передать........ С приветом из Испании. Скоро вернусь», - подписала публикацию Воробей.

На снимке пародистка запечатлена на фоне пальм и красивого неба. У Воробей закрыты глаза, она ярко улыбается и желает подписчикам, чтобы у них все было хорошо. Фолловеры оценили новую публикацию артистки и посоветовали ей отличного отдыха и скорого возвращения в Москву.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:37
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