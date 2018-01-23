В аэропорту Ганновера произошло столкновение между курдами и турками
В аэропорту Ганновера отмечено столкновение между группой курдских демонстрантов и турецкими пассажирами. Инцидент имел место в понедельник, во второй половине дня. Об этом сообщает издание Hannoversche Allgemeine.
Причиной конфликта стало проведение группой курдов стихийной акции. Выражались протесты против подразделений турецкой армии, находящихся в Сирии. Протестанты были возмущены действиями Турции, осуществляемых на территории САР. Из толпы активистов слышались возгласы различного содержания, некоторые из них были адресованы Реджепу Эрдогану. В ходе акции группа пассажиров авиакомпании Turkish Airlines напала на протестантов. Всего в конфликте приняли участие не менее 180 человек, среди них было не менее 20 пассажиров, ожидающих вылета. Полиция была вынуждена вмешаться, после этого ситуацию удалось взять под контроль.
Зафиксированы четыре случая нанесения телесных повреждений и два эпизода, связанных с причинением материального ущерба. Рейс на Стамбул, в котором должны были лететь пассажиры, принимавшие участия в конфликте, отложили более чем на 30 минут.
Причиной конфликта стало проведение группой курдов стихийной акции. Выражались протесты против подразделений турецкой армии, находящихся в Сирии. Протестанты были возмущены действиями Турции, осуществляемых на территории САР. Из толпы активистов слышались возгласы различного содержания, некоторые из них были адресованы Реджепу Эрдогану. В ходе акции группа пассажиров авиакомпании Turkish Airlines напала на протестантов. Всего в конфликте приняли участие не менее 180 человек, среди них было не менее 20 пассажиров, ожидающих вылета. Полиция была вынуждена вмешаться, после этого ситуацию удалось взять под контроль.
Зафиксированы четыре случая нанесения телесных повреждений и два эпизода, связанных с причинением материального ущерба. Рейс на Стамбул, в котором должны были лететь пассажиры, принимавшие участия в конфликте, отложили более чем на 30 минут.
Автор: Семен Зайцев