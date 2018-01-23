Пьяная жительница Австралии в прямом эфире попала в ДТП
Пьяная жительница Австралии в прямом эфире попала в ДТП. Девушка транслировала онлаин свое вождение для подписчиков Snapchat.
Полиция штата Виктория, Австралия, опубликовала видео, чтобы показать, насколько может быть опасным пьяное вождение, к тому же со смартфоном в руках. Инцидент случился в том же штате. Автомобилистка, севшая за руль пьяной, транслировала происходящее в Snapchat. В итоге автоледи потеряла контроль над транспортным средством и вылетела на обочину. Она отделалась ушибами и ссадинами. Содержание алкоголя в ее крови в три раза превышало норму.
В декабре месяце 2017 года девушка предстала перед судом за управление машиной в нетрезвом виде, превышение скорости, использование телефона за рулем. Ее лишили водительского удостоверение на 1 год и 4 месяца. Помимо прочего, австралийка заплатит штраф в размере 2 тысяч австралийских долларов.
Полиция штата Виктория, Австралия, опубликовала видео, чтобы показать, насколько может быть опасным пьяное вождение, к тому же со смартфоном в руках. Инцидент случился в том же штате. Автомобилистка, севшая за руль пьяной, транслировала происходящее в Snapchat. В итоге автоледи потеряла контроль над транспортным средством и вылетела на обочину. Она отделалась ушибами и ссадинами. Содержание алкоголя в ее крови в три раза превышало норму.
В декабре месяце 2017 года девушка предстала перед судом за управление машиной в нетрезвом виде, превышение скорости, использование телефона за рулем. Ее лишили водительского удостоверение на 1 год и 4 месяца. Помимо прочего, австралийка заплатит штраф в размере 2 тысяч австралийских долларов.
Автор: Вера Антонова