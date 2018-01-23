В Китае за ночь 1500 рабочих построили железнодорожную развязку
На юге Китая, в городе Лунъянь, при строительстве железнодорожного вокзала, китайские рабочие сумели с нуля построить крупную железнодорожную развязку в течение 9 часов. В работах задействовани полторы тысячи специалистов.
Как отмечают источники, рабочие не только закончили монтаж железнодорожного полотна, но и успели полностью подготовить его к работе, установив вдоль него средства мониторинга движения и светофоры. Из 1,5 тыс. человек создали семь подразделений, перед которыми сформировали отдельные задачи - это и обеспечило высокую скорость выполнения больших объемов работ. В ходе строительства были использованы 23 экскаватора, специалисты соединили с новой линией три крупные железнодорожные ветки. На YouTube-канале пользователя zidyboby представлено видео масштабной стройки.
Как отмечают источники, рабочие не только закончили монтаж железнодорожного полотна, но и успели полностью подготовить его к работе, установив вдоль него средства мониторинга движения и светофоры. Из 1,5 тыс. человек создали семь подразделений, перед которыми сформировали отдельные задачи - это и обеспечило высокую скорость выполнения больших объемов работ. В ходе строительства были использованы 23 экскаватора, специалисты соединили с новой линией три крупные железнодорожные ветки. На YouTube-канале пользователя zidyboby представлено видео масштабной стройки.
Автор: Артемов Сергей