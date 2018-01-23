Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018
exclusive / Технологии

Siri подставила девушку, отправив унизительную SMS парню, который ей нравится
Электронный помощник Siri, встроенный в устройства компании Apple, подставил девушку, отправив унизительное SMS-сообщение парню, который ей нравится. Инцидент был зафиксирован в штате Теннеси.

Siri подставила девушку, отправив унизительную SMS парню, который ей нравится


Сообщается, что девушке очень нравится один из парней, но она не решалась написать ему первой. Своими любовными переживаниями американка решила поделиться с голосовым помощником Siri. В беседе с программой девушка назвала парня, в результате чего она отправила ему сообщение.

Сначала обладательница «яблочного» гаджета даже не поняла, что происходит. Она спросила у Siri, напишет ли ей понравившийся парень. В ответ сервис отправил ему сообщение следующего содержания: «Ты когда-нибудь мне напишешь? Мои похороны пройдут в 20:00 в четверг».

Отмечается, что головой помощник просил подтвердить отправку SMS, но от волнения американка нажала не туда. Получив сообщение, молодой человек ответил нейтральным смайлом и отписался от девушки в социальных сетях.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:27
Читайте также
Воронеж дважды за день стоял в 10-балльных пробках
В интернете разместили петицию против УДО Семенова
Правоохранители Вологодской области спасли от
В Петербурге женщина 20 лет притворялась
Криптовалюта Tkeycoin привлекает до 500 миллионов
Количество безработных в мире превысило 192 млн
В Оренбургской области уволили снявшихся в клипе
Слова Удальцов о Грудинином посчитали аналогией к
В Москве заменят 2,6 тысячи лифтов в 2018 году в
Российские олимпийцы получили новую форму от
Сталкеры из Старого Оскола сняли клип в поддержку
В Москве ночь на 23 января стала самой холодной с
Добавление комментария
Последние новости
23.01, 21:00 Google создаст новый центр исследования во Франции
23.01, 20:50 Ученые: К 2035 году люди будут дольше жить и больше
23.01, 20:40 Свадьба звезды «Игры престолов» Софи Тернет состоится
23.01, 20:30 Ученые обнаружили среди кошек «правшей» и «левшей»
23.01, 20:20 Воронеж дважды за день стоял в 10-балльных пробках
23.01, 20:10 Ученые: Ной звонил сыну по телефону
23.01, 20:00 Химикам удалось впервые получить немятый «оловянный
23.01, 19:51 7-летняя внучка Любови Полищук сама создала шикарный
23.01, 19:41 В интернете разместили петицию против УДО Семенова
23.01, 19:30 Поклонники отчитали Киркорова за скоростную езду с
23.01, 19:29 Правоохранители Вологодской области спасли от холодной
23.01, 19:19 В Воронеже вооружённый ножом мужчина, ограбив салон
23.01, 19:17 Samsung представила обновление системы безопасности для
23.01, 19:10 Mitsubishi планирует на 60% увеличить продажи в РФ в
23.01, 19:10 Бренд Calvin Klein снял всех сестёр Кардашьян в
23.01, 19:00 Ксения Бородина жестко отреагировала на критику
23.01, 18:56 В Германии в результате столкновения вертолета и
23.01, 18:52 Сергей Шнуров попросил у фанатов денег на еду
23.01, 18:46 В Индии жители деревни приняли замерзшие фекалии за
23.01, 18:40 Ученые: «Зомби-вирус» оленей способен заражать людей