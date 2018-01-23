Siri подставила девушку, отправив унизительную SMS парню, который ей нравится
Электронный помощник Siri, встроенный в устройства компании Apple, подставил девушку, отправив унизительное SMS-сообщение парню, который ей нравится. Инцидент был зафиксирован в штате Теннеси.
Сообщается, что девушке очень нравится один из парней, но она не решалась написать ему первой. Своими любовными переживаниями американка решила поделиться с голосовым помощником Siri. В беседе с программой девушка назвала парня, в результате чего она отправила ему сообщение.
Сначала обладательница «яблочного» гаджета даже не поняла, что происходит. Она спросила у Siri, напишет ли ей понравившийся парень. В ответ сервис отправил ему сообщение следующего содержания: «Ты когда-нибудь мне напишешь? Мои похороны пройдут в 20:00 в четверг».
Отмечается, что головой помощник просил подтвердить отправку SMS, но от волнения американка нажала не туда. Получив сообщение, молодой человек ответил нейтральным смайлом и отписался от девушки в социальных сетях.
Сообщается, что девушке очень нравится один из парней, но она не решалась написать ему первой. Своими любовными переживаниями американка решила поделиться с голосовым помощником Siri. В беседе с программой девушка назвала парня, в результате чего она отправила ему сообщение.
Сначала обладательница «яблочного» гаджета даже не поняла, что происходит. Она спросила у Siri, напишет ли ей понравившийся парень. В ответ сервис отправил ему сообщение следующего содержания: «Ты когда-нибудь мне напишешь? Мои похороны пройдут в 20:00 в четверг».
Отмечается, что головой помощник просил подтвердить отправку SMS, но от волнения американка нажала не туда. Получив сообщение, молодой человек ответил нейтральным смайлом и отписался от девушки в социальных сетях.
Автор: Валерия Орлова