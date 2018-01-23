На съёмочную группу Самбурской напали в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде произошло нападение на съёмочную группу программы «Ревизорро», ведущей которой является певица и актриса Настасья Самбурская. Об этом информирует телеграм-канал SUPER.
Во время проверки качества обслуживания кафе «Нептун» сотрудник заведения общественного питания набросился на сотрудников телеканала «Пятница». Оказывается, мужчине не понравились действия ведущей социального реалити Настасьи Самбурской и ее коллег. В связи со сложившимися обстоятельствами команда программы покинула «Нептун».
Отмечается, что это первая внештатная ситуация, с которой столкнулась Самбурская в ходе съёмочного процесса. Первый выпуск нового сезона «Ревизорро» выйдет уже 30 января.
Впервые это шоу вышло на экраны ТВ в 2014 году. В рамках программы журналисты проверяют качество обслуживания посетителей в ресторанах и кафе. Первой ведущей программы «Ревизорро» выступила Елена Летучая, после нее канал «Пятница» заключил контракт с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Ольгой Романовской. В новом сезоне устраивать ревизии будет звезда «Универа» Настасья Самбурская.
Во время проверки качества обслуживания кафе «Нептун» сотрудник заведения общественного питания набросился на сотрудников телеканала «Пятница». Оказывается, мужчине не понравились действия ведущей социального реалити Настасьи Самбурской и ее коллег. В связи со сложившимися обстоятельствами команда программы покинула «Нептун».
Отмечается, что это первая внештатная ситуация, с которой столкнулась Самбурская в ходе съёмочного процесса. Первый выпуск нового сезона «Ревизорро» выйдет уже 30 января.
Впервые это шоу вышло на экраны ТВ в 2014 году. В рамках программы журналисты проверяют качество обслуживания посетителей в ресторанах и кафе. Первой ведущей программы «Ревизорро» выступила Елена Летучая, после нее канал «Пятница» заключил контракт с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Ольгой Романовской. В новом сезоне устраивать ревизии будет звезда «Универа» Настасья Самбурская.
Автор: Валерия Орлова