В Польше кабан ворвался в церковь и сломал статую Христа
В Польше кабан ворвался в церковь в городе Халембе. Инцидент случился в воскресенье во время утренней службы. Дикое животное сломало статую Христа.
Местные СМИ пишут, что кабан появился в церкви почти сразу после начала службы. Он разбил стекло входной двери, а затем начал носиться по церкви, а прихожане начали паниковать. К счастью, его удалось быстро отпугнуть, и он выбежал, но нанес ущерб - сломал статую Христа.
Вероятнее всего, кабан вышел в город, чтобы найти себе пропитание. К тому же известно, что случаев, когда кабаны выходят к людям из леса, случаются все чаще и местные власти намерены начать кардинально решать эту проблему.
Местные СМИ пишут, что кабан появился в церкви почти сразу после начала службы. Он разбил стекло входной двери, а затем начал носиться по церкви, а прихожане начали паниковать. К счастью, его удалось быстро отпугнуть, и он выбежал, но нанес ущерб - сломал статую Христа.
Вероятнее всего, кабан вышел в город, чтобы найти себе пропитание. К тому же известно, что случаев, когда кабаны выходят к людям из леса, случаются все чаще и местные власти намерены начать кардинально решать эту проблему.
Автор: Вера Антонова