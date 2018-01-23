Рэпер Мот показал фото из роддома
Известный рэпер Мот на своей странице в социальной сети Instagram обнародовал фото из роддома. Снимок получился очень трогательным.
Вчера, 22 января, супруга Мота Мария Маленькикова стала мамой в первый раз, подарив артисту из Black Star сына. Малыш появился на свет в подмосковном комплексе «Лапино», где в свое время рожала Ксения Собчак и другие знаменитости.
О радостном событии сообщили молодые родители на своих страницах в социальной сети Instagram. Публикации Матвей и Мария Мельниковы сопроводили черно-белыми фотографиями с новорожденным.
Примечательно, что пара познакомилась в интернете, долгое время влюбленные переписывались, но в итоге встретились. Мот предложил девушке жить вместе, а летом 2016 года он женился на Марии Мельниковой. В апреле 2017 года муж и жена обвенчались в одном из столичных храмов, устроив пышное торжество по этому поводу.
Вчера, 22 января, супруга Мота Мария Маленькикова стала мамой в первый раз, подарив артисту из Black Star сына. Малыш появился на свет в подмосковном комплексе «Лапино», где в свое время рожала Ксения Собчак и другие знаменитости.
О радостном событии сообщили молодые родители на своих страницах в социальной сети Instagram. Публикации Матвей и Мария Мельниковы сопроводили черно-белыми фотографиями с новорожденным.
Примечательно, что пара познакомилась в интернете, долгое время влюбленные переписывались, но в итоге встретились. Мот предложил девушке жить вместе, а летом 2016 года он женился на Марии Мельниковой. В апреле 2017 года муж и жена обвенчались в одном из столичных храмов, устроив пышное торжество по этому поводу.
Автор: Валерия Орлова