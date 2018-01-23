В Интернете появились изображения iPhone XI
В Интернете появились предположения о новой модели iPhone XI, собранные версии подкрепили спроектированными изображениями. Предполагается, что некоторые новшества помогут сделать дисплей шире и появится 2 слота для SIM-карт.
Сайт iDropNews предположил, что в 2018 году iPhone X будет вытеснен следующим поколением смартфона iPhone XI. По их мнению, это должно традиционно произойти в сентябре.
А пока все ждут новинку от «яблочной» корпорации, на обозрение пользователей интернет были представлены спроектированные изображения iPhone XI, созданные на основе слухов и домыслов.
Так предполагается, что корпус станет тоньше, и это позволит немного расширить экран. Также расширению дисплея послужит то, что система Face ID, что позволяет разблокировать устройство с помощью идентификации лица владельца, будет находиться в передней камере.
Порадовало фанатов Apple предположение о слотах для 2-х SIM-карт, которые видно на одном из изображений.
Сайт iDropNews предположил, что в 2018 году iPhone X будет вытеснен следующим поколением смартфона iPhone XI. По их мнению, это должно традиционно произойти в сентябре.
А пока все ждут новинку от «яблочной» корпорации, на обозрение пользователей интернет были представлены спроектированные изображения iPhone XI, созданные на основе слухов и домыслов.
Так предполагается, что корпус станет тоньше, и это позволит немного расширить экран. Также расширению дисплея послужит то, что система Face ID, что позволяет разблокировать устройство с помощью идентификации лица владельца, будет находиться в передней камере.
Порадовало фанатов Apple предположение о слотах для 2-х SIM-карт, которые видно на одном из изображений.
Автор: Страхова Дарья