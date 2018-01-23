Российские ученые создали материал с недостижимыми в природе свойствами
Ученые из РФ создали новый материал, имеющий недостижимые в природе свойства, речь идёт о квантовой метаструктуре, состоящий из зеркальных кубитов. Она способна переключаться между двумя режимами, связанными с выделением электромагнитного излучения.
Новый материал можно использовать в квантовых компьютерах. В научных экспериментах приняли участие российские и немецкие исследователи, заявлено о прорыве в создании материалов, имеющих уникальные особенности. Работа проведена учеными НИТУ МИСиС, а также двумя учреждениями из Германии: университетом Карлсруэ и Йенским институтом фотонных технологий. Исследования осуществлены под руководством профессора Алексея Устинова, возглавляющего лабораторию «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ МИСиС.
Квантовый метаматериал может быть использован в качестве элемента управления в электросхемах, обладающих сверхпроводимостью. Кирилл Шульга, сотрудник лаборатории, пояснил, что создание кубитов способствовало возможности сконструировать новый материал, состоящий из метаатомов.
Новый материал можно использовать в квантовых компьютерах. В научных экспериментах приняли участие российские и немецкие исследователи, заявлено о прорыве в создании материалов, имеющих уникальные особенности. Работа проведена учеными НИТУ МИСиС, а также двумя учреждениями из Германии: университетом Карлсруэ и Йенским институтом фотонных технологий. Исследования осуществлены под руководством профессора Алексея Устинова, возглавляющего лабораторию «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ МИСиС.
Квантовый метаматериал может быть использован в качестве элемента управления в электросхемах, обладающих сверхпроводимостью. Кирилл Шульга, сотрудник лаборатории, пояснил, что создание кубитов способствовало возможности сконструировать новый материал, состоящий из метаатомов.
Автор: Семен Зайцев