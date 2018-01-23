Instagram: Виктория Дайнеко удивила поклонников образом женщины-вамп
Виктория Дайнеко, часто публикующая в Сети фото без макияжа, новым снимком удивила и несколько шокировала поклонников. Певица предстала пред подписчиками Instagram в образе женщины-вамп, разместив в аккаунте откровенную фотографию в чёрном велюровом комбинезоне и высоких сапогах-ботфортах.
На кадре Виктория Дайнеко запечатлена стоящей на одном колене, она закинула голову вверх и пальцами руки касается ярко-красных губ. Макияж исполнительницы выполнен в аналогичном броском стиле. Большинство фолловеров Instagram положительно восприняли несвойственный для артистки образ женщины-вамп, в комментариях назвав её красивой, сексуальной и даже нежной. Через несколько часов снимок набрал более 5 тысяч отметок «Мне нравится».
На кадре Виктория Дайнеко запечатлена стоящей на одном колене, она закинула голову вверх и пальцами руки касается ярко-красных губ. Макияж исполнительницы выполнен в аналогичном броском стиле. Большинство фолловеров Instagram положительно восприняли несвойственный для артистки образ женщины-вамп, в комментариях назвав её красивой, сексуальной и даже нежной. Через несколько часов снимок набрал более 5 тысяч отметок «Мне нравится».
Автор: Воробьева Алина