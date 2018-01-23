В Казани в ДТП с двумя автобусами травмированы пять человек
В Казани столкнулись два автобуса, среди пассажиров имеются пострадавшие, ДТП произошло на проспекте Ямашева, 115, около 7:30 (по местному времени). Об этом проинформировали в ГУ МЧС по региону.
Автобус рейса № 60 въехал в маршрутку, отъезжавшей от остановки. В данной аварии пострадали пять человек, их госпитализировали. В МЧС заявили, что сообщение о произошедшем поступило по системе «ГЛОНАСС-112». В ходе расследования инцидента было установлено, что в автобусах находились 72 человека: 12 и 62 в каждом транспортном средстве.
После обследования пяти пассажиров в медучреждении их отпустили, предложив пройти амбулаторное лечение. Информацию об этом предоставила в СМИ Альфия Хасанова, пресс-секретарь городской больницы № 7. Хасанова не исключила, что на протяжении дня могут быть обращения пострадавших, которые ранее отказались от предоставления им медицинской помощи.
Автобус рейса № 60 въехал в маршрутку, отъезжавшей от остановки. В данной аварии пострадали пять человек, их госпитализировали. В МЧС заявили, что сообщение о произошедшем поступило по системе «ГЛОНАСС-112». В ходе расследования инцидента было установлено, что в автобусах находились 72 человека: 12 и 62 в каждом транспортном средстве.
После обследования пяти пассажиров в медучреждении их отпустили, предложив пройти амбулаторное лечение. Информацию об этом предоставила в СМИ Альфия Хасанова, пресс-секретарь городской больницы № 7. Хасанова не исключила, что на протяжении дня могут быть обращения пострадавших, которые ранее отказались от предоставления им медицинской помощи.
Автор: Семен Зайцев