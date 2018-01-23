Call of Duty: WWII десятый раз возглавила чарт продаж
Компания GFK Chart-Track, занимающаяся анализом рынка медиапродукции в Великобритании, обнародовала свежие данные о продажах видеоигр за прошедшую неделю. По данным специалистов, наиболее популярным проектом стал шуттер Call of Duty: WWII.
Футбольному гейму FIFA 18 и аркадной гонке Mario Kart 8 Deluxe удалось улучшить свои позиции и продвинуться вверх. Теперь данные игры расположены на втором и четвертом местах соответственно.
Свои позиции снизили криминальный боевик под названием Grand Theft Auto V и геймплей Assassin's Creed Origins. Эти игры оказались на третьем, а также седьмом местах соответственно. шутеру PlayerUnknown's Battlegrounds удалось сохранить уже привычную шестую позицию.
На сегодняшний день рекорд принадлежит части Black Ops 3. Чтобы сравняться с ее результатами необходимо возглавить ТОП еще один раз.
Футбольному гейму FIFA 18 и аркадной гонке Mario Kart 8 Deluxe удалось улучшить свои позиции и продвинуться вверх. Теперь данные игры расположены на втором и четвертом местах соответственно.
Свои позиции снизили криминальный боевик под названием Grand Theft Auto V и геймплей Assassin's Creed Origins. Эти игры оказались на третьем, а также седьмом местах соответственно. шутеру PlayerUnknown's Battlegrounds удалось сохранить уже привычную шестую позицию.
На сегодняшний день рекорд принадлежит части Black Ops 3. Чтобы сравняться с ее результатами необходимо возглавить ТОП еще один раз.
Автор: Валерия Орлова