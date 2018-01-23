Ключевых российских хоккеистов не пускают на Олимпийские Игры-2018
Некоторые игроки хоккейной команды России могут пропустить Олимпийские игры-2018. Их фамилии исключили из списка приглашенных олимпийцев. Федерация хоккея России добивается справедливости.
Ключевых игроков хоккейной команды не допускают к участию на Олимпийских играх 2018, которые пройдут в Пхенчхане. Федерация хоккея России сейчас добивается возможности для их привлечения в отечественную команду. Представители ФХР надеются, что, в конце концов, им удастся добиться справедливого решения.
Как сообщалось ранее, на Олимпиаду в Пхенчхане отправят почти две сотни спортсменов защищать честь России.
Ключевых игроков хоккейной команды не допускают к участию на Олимпийских играх 2018, которые пройдут в Пхенчхане. Федерация хоккея России сейчас добивается возможности для их привлечения в отечественную команду. Представители ФХР надеются, что, в конце концов, им удастся добиться справедливого решения.
Как сообщалось ранее, на Олимпиаду в Пхенчхане отправят почти две сотни спортсменов защищать честь России.
Автор: Страхова Дарья