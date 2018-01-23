В Сети появилось шпионское видео седана Mercedes-AMG GT 2019 в камуфляже
Папарацци разместили в Сети шпионское видео с дорожных тестов седана Mercedes-AMG GT. Автомобиль проходит испытания в камуфляже, но эксперты отметили несколько новых особенностей модели 2019 года.
Концептуальную версию Mercedes-AMG GT презентовали лишь в марте прошлого года, но уже сейчас прототипы для автономного седана находятся на финальной стадии разработки. Предположительно, автомобиль раскроют текущим летом, скорее всего, как модель 2019 года. Это будет 3-й по счёту автономный продукт AMG после спорткара GT и гиперкара Project One.
Конструкция Mercedes-AMG GT 2019 повторяет линии спортивного автомобиля GT, хотя фары приобретают более угловатую форму, а длина вытяжки сокращена. Разработчики также увеличили колёсную базу седана и добавили дополнительную пару дверей. Судя по последним опубликованным фото, дизайн новинки почти идентичен таковому в его концепции, хотя впервые встроенный задний спойлер виден в расширенном режиме.
Эксперты полагают, что под капотом Mercedes-AMG GT 2019 окажется уже знакомый 4-литровый 2-цилиндровый двигатель V-8 AMG мощностью не менее 500 лошадиных сил.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о тестировании нового Mercedes AMG GT4.
Концептуальную версию Mercedes-AMG GT презентовали лишь в марте прошлого года, но уже сейчас прототипы для автономного седана находятся на финальной стадии разработки. Предположительно, автомобиль раскроют текущим летом, скорее всего, как модель 2019 года. Это будет 3-й по счёту автономный продукт AMG после спорткара GT и гиперкара Project One.
Конструкция Mercedes-AMG GT 2019 повторяет линии спортивного автомобиля GT, хотя фары приобретают более угловатую форму, а длина вытяжки сокращена. Разработчики также увеличили колёсную базу седана и добавили дополнительную пару дверей. Судя по последним опубликованным фото, дизайн новинки почти идентичен таковому в его концепции, хотя впервые встроенный задний спойлер виден в расширенном режиме.
Эксперты полагают, что под капотом Mercedes-AMG GT 2019 окажется уже знакомый 4-литровый 2-цилиндровый двигатель V-8 AMG мощностью не менее 500 лошадиных сил.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о тестировании нового Mercedes AMG GT4.
Автор: Воробьева Алина