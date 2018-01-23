В США объявили об угрозе цунами из-за землетрясения у берегов Аляски
В США на территории некоторых штатов объявлено об угрозе цунами, произошедшего у берегов Аляски из-за землетрясения, имевшего магнитуду 8,2. Об этом проинформировал массмедиа Национальный центр предупреждения о цунами (NTWC).
Угроза цунами вследствие произошедшего землетрясения объявлена в таких штатах страны, как Вашингтон, Аляска и Гавайи. Особо отмечено, что имеется опасность проявления стихии у береговой линии Канады. Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 19 километров, сила толчков составила магнитуду 8, позднее, согласно информации сейсмологов, она возросла до 8,2 единиц.
Ранее, 11 января, на границе Ирака и Ирана произошло землетрясение, его магнитуда достигла 5,5. За несколько дней до этого, 7 января, на границе Индии с Мьянмой были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6.
Угроза цунами вследствие произошедшего землетрясения объявлена в таких штатах страны, как Вашингтон, Аляска и Гавайи. Особо отмечено, что имеется опасность проявления стихии у береговой линии Канады. Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 19 километров, сила толчков составила магнитуду 8, позднее, согласно информации сейсмологов, она возросла до 8,2 единиц.
Ранее, 11 января, на границе Ирака и Ирана произошло землетрясение, его магнитуда достигла 5,5. За несколько дней до этого, 7 января, на границе Индии с Мьянмой были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6.
Автор: Семен Зайцев