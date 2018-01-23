В Москве ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы
В Москве, согласно данным синоптиков, ночь на вторник, 23 января, стала самой холодной с начала этой зимы. На портале Гидрометцентра появилась информация о том, что столбики термометров в столице в эту ночь опустились до рекордной отметки в минус 12,4 градуса по Цельсию.
Самый низкий температурный показатель в Москве зафиксировали в ночь на вторник, хотя днем ранее было минус 11,2 градуса.
Как сообщили столичные синоптики, сегодня днем, 23 января, температура воздуха составит минус 9 градусов. Кроме мороза в Москве ожидается переменная облачность, поэтому владельцам автотранспортных средств следует быть внимательными на дорогах.
Самый низкий температурный показатель в Москве зафиксировали в ночь на вторник, хотя днем ранее было минус 11,2 градуса.
Как сообщили столичные синоптики, сегодня днем, 23 января, температура воздуха составит минус 9 градусов. Кроме мороза в Москве ожидается переменная облачность, поэтому владельцам автотранспортных средств следует быть внимательными на дорогах.
Автор: Ирина Доброва