Смартфон Red Hydrogen One с голографическим дисплеем поступит в продажу этим летом
Смартфон от компании Red Digital Cinema под названием Red Hydrogen One с первым голографическим дисплеем можно будет приобрести уже этим летом. По предварительным данным, стоимость такого девайса будет варьироваться от 1200 до 1600 долларов США в зависимости от версии.
Предварительная презентация телефона нового поколение произошла еще прошлым летом. На данный момент разработчики приоткрыли завесу технических характеристик, которыми наделили смартфон. Президент компании Red Digital сообщает, что он уже имеет доступ к финальной версии смартфона Hydrogen One. Девайс оснащен стандартным разъемом для наушников в 3,5 мм, а также энергоемкой батареей в 4500 мАч. Уникальным данный телефон делает его экран, который способен работать в 2 режимах: обычном 2D с разрешением в 2560х1440 пикселей и голографическом 4V. По словам разработчиков, изображения в последнем выглядит намного лучше, чем в 3D, но это очень сложно объяснить и лучше 1 раз увидеть.
Ранее сообщалось, что новинка Red Hydrogen One в сфере смартфонов будет модульной, а к ней возможно подключить дополнительные батареи питания, камеру и целый набор других необходимых аксессуаров. По уточнениям разработчиков, новые подробности будущие покупатели получат уже в апреле.
Предварительная презентация телефона нового поколение произошла еще прошлым летом. На данный момент разработчики приоткрыли завесу технических характеристик, которыми наделили смартфон. Президент компании Red Digital сообщает, что он уже имеет доступ к финальной версии смартфона Hydrogen One. Девайс оснащен стандартным разъемом для наушников в 3,5 мм, а также энергоемкой батареей в 4500 мАч. Уникальным данный телефон делает его экран, который способен работать в 2 режимах: обычном 2D с разрешением в 2560х1440 пикселей и голографическом 4V. По словам разработчиков, изображения в последнем выглядит намного лучше, чем в 3D, но это очень сложно объяснить и лучше 1 раз увидеть.
Ранее сообщалось, что новинка Red Hydrogen One в сфере смартфонов будет модульной, а к ней возможно подключить дополнительные батареи питания, камеру и целый набор других необходимых аксессуаров. По уточнениям разработчиков, новые подробности будущие покупатели получат уже в апреле.
Автор: Самохина Виктория