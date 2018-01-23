«Дом-2»: Новый мужчина покорил Олесю Лисовскую своим умом
Бывшая участница «Дома-2» Олеся Лисовская рассказала подписчикам Instagram о романе с новым мужчиной из Петербурга, куда ей пришлось сбежать от экс-возлюбленного. Девушка отметила: наряду с общими интересами и взглядами на жизнь её покорил незаурядный ум избранника.
Олеся Лисовская значительно порадовала поклонников сообщением о новых любовных отношениях, ведь после расставания с Вальтером Соломенцевым она на протяжении длительного времени оставалась одна. Экс-участница «Дома-2» разместила в аккаунте Instagram фото с любимым, скрыв при этом его лицо. По словам девушки, мужчину своей мечты она встретила в книжном магазине, где он порекомендовал ей интересное литературное произведение, чем продемонстрировал высокий уровень интеллекта.
Олеся Лисовская также отметила, что на данный момент всё ещё не может полностью довериться возлюбленному, потому что в памяти до сих пор свежи предательства экс-бойфрендов. Выпускница телестройки верит: новая любовь поможет преодолеть ей эту трудность.
Олеся Лисовская значительно порадовала поклонников сообщением о новых любовных отношениях, ведь после расставания с Вальтером Соломенцевым она на протяжении длительного времени оставалась одна. Экс-участница «Дома-2» разместила в аккаунте Instagram фото с любимым, скрыв при этом его лицо. По словам девушки, мужчину своей мечты она встретила в книжном магазине, где он порекомендовал ей интересное литературное произведение, чем продемонстрировал высокий уровень интеллекта.
Олеся Лисовская также отметила, что на данный момент всё ещё не может полностью довериться возлюбленному, потому что в памяти до сих пор свежи предательства экс-бойфрендов. Выпускница телестройки верит: новая любовь поможет преодолеть ей эту трудность.
Автор: Воробьева Алина