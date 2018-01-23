Модели в хиджабе пришлось отказаться от контракта с L'Oreal из-за антисемитских высказываний
Блогерше Амена Хан из-за антисемитских постов в Twitter пришлось извиняться перед общественностью. А также девушка лишилась контракта с французской компанией L’Oreal.
Модель Амена Хан оказалась в центре скандала из-за антисемитских высказываниях четырехлетней давности. Посты и комментарии девушка размещала со своего аккаунта в Twitter.
После всплывших негодований известная блогерша удалила оскорбительные записи и извинилась за неподобающие заявления. Но этим история не кончилась. Девушка стала инициатором разрыва контракта с французской компанией L’Oreal.
Амена планировала представлять средства по уходу за волосами при том, что носит хиджаб. Эта рекламная компания должна была обратить внимание на то, что, невзирая на различия, все люди равные друг перед другом. А скандал показал иные настрои звезды.
Официальные лица L’Oreal не настаивали на продолжении сотрудничества и разорвали договор.
Модель Амена Хан оказалась в центре скандала из-за антисемитских высказываниях четырехлетней давности. Посты и комментарии девушка размещала со своего аккаунта в Twitter.
После всплывших негодований известная блогерша удалила оскорбительные записи и извинилась за неподобающие заявления. Но этим история не кончилась. Девушка стала инициатором разрыва контракта с французской компанией L’Oreal.
Амена планировала представлять средства по уходу за волосами при том, что носит хиджаб. Эта рекламная компания должна была обратить внимание на то, что, невзирая на различия, все люди равные друг перед другом. А скандал показал иные настрои звезды.
Официальные лица L’Oreal не настаивали на продолжении сотрудничества и разорвали договор.
Автор: Страхова Дарья