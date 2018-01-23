Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018
exclusive / Авто / Авторские материалы

Mercedes-Benz G-Class возглавил ТОП авто, представленных в Детройте
На минувшей неделе завершился автосалон в Детройте-2018. В этом году мировые производители потенциал совершенствования уже традиционных моделей. ТОП самых ожидаемых премьер возглавило новое поколение Mercedes-Benz G-Class.

Mercedes-Benz G-Class

Работая над данным автомобилем, было принято решение об увеличении клиренса на шесть миллиметров. Глубина преодолеваемого брода внедорожника выросла до 70 сантиметров. Сообщается, что прежними остались углы въезда, съезда и рампы.

Mercedes-Benz G-Class возглавил ТОП авто, представленных в Детройте


По словам экспертов, не произошло ожидаемой смены поколений, но обновление было признано существенным. Почти на 55% увеличилась жесткость рамы на кручение, немецкая автокомпания отказалась от использования подрамника. Спереди Mercedes-Benz G-Class обзавелся независимой подвеской, а сзади по-прежнему присутствует нарезной мост, но он также подвергся рестайлингу.

Toyota Avalon

Модель Avalon является топовой на рынке США. В основе данного седана лежит архитектура TNGA, которая ранее использовалась японцами в процессе создания Camry и Prius.

Рестайлированный Avalon по всем параметрам больше нынешней генерации. Ширина транспортного средства составила 1849 мм, длина – 4978 мм, высота – 1435 мм.

Mercedes-Benz G-Class возглавил ТОП авто, представленных в Детройте


Под капотом седана расположилась бензиновая «шестерка», которая осуществляет работу в паре с 8-ступенчатым «автоматом», или же гибридной силовой установкой на базе 2,5-литровой V4 и двух моторов. Один из электровижков помогает ДАС, а второй занимается подзарядкой никель-металлгидридных батарей, расположенных под сидениями второго ряда.

В салоне данного седана появилась модернизированная система с 9-дюймовым экраном и опцией голосового управления. Она находится в едином блоке вместе с климатической установкой. В зависимости от комплектации обладатель транспортного средства получит проекционный дисплей на 10 дюймов, частично цифровую приборную панель, активную подвеску, адаптивные светодиодные фары и аудиосистему с 14 динамиками.

KIA Forte

Новинка обзавелась стильным кузовом, который издалека принять за фастбек. Производитель использовал в дизайне стилистику ранее представленной спортивной модели Stinger.

По словам сотрудникам корейской компании, конструкция Forte имеет 54% высокопрочной стали. Также производители усилили каркас сидений, которые, к слову, стали более комфортными, жесткость увеличилась на 16%, все эти улучшения позволила уменьшить показатели шума в салоне и улучшить управляемость транспортного средства.

Mercedes-Benz G-Class возглавил ТОП авто, представленных в Детройте


На рынке США KIA Forte будет доступна в трёх комплектациях. В списке оснащения числятся светодиодные фары, 8-дюймовых экран, система беспроводной зарядки, продвинутая акустика.

В моторном отсеке этого компактного седана расположен 2,0-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с наддувом семейства Nu второго поколения. Он способен выдавать 147 л.с. Трансмиссия – 6-ступенчатая "механика" или же новый вариатор IVT.

BMW X2

Новинка представляет собой купеобразный кроссовер, ранее представленный в Европе. В Детройте де презентовали модель, которая будет продаваться исключительно на местном рынке. BMW X2 пополнил сегмент Activity Coupe, основанный баварским производителем.

Mercedes-Benz G-Class возглавил ТОП авто, представленных в Детройте


Новинку выполнили в ином дизайнерском ключе, ее силуэт стал более обтекаемым. В качестве основы паркетника выступает переднеприводная платформа UKL со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади.

Производитель наделил купеобразный кроссовер тремя видами двигателей. Первым является «четверка», способная генерировать 192 л.с. при крутящем моменте 280 Нм, вторым – движок, выдающий 190 л.с. при 400 Нм, третьим – силовой агрегат на 231 л.с. и 450 Нм.

Рестайлинговые версии MINI

На автосалоне в Детройте были представлены обновленные трёх- и пятидверные хэтчбеки, а также стильный кабриолет от компании MINI. Рестайлинг коснулся в основном внешнего оформления транспортных средств, моторной линейки и коробки переключения передач. Также все автомобили обзавелись обновленным логотипом, видеоизмененной оптикой, светодиодными фарами.

Mercedes-Benz G-Class возглавил ТОП авто, представленных в Детройте


Под капотом европейских версий First и One расположена «турботройка» на 1,5 литров, способная генерировать 75 и 102 л.с. соответственно. Что касается крутящего момента, то он увеличился на 10 Нм.

Концепт Lexus LF-1 Limitless

Этот концепт японская компания Lexus называет предвестником нового флагманского кроссовера топового класса. Сейчас его роль исполняет большой паркетник Lexus LX.

Mercedes-Benz G-Class возглавил ТОП авто, представленных в Детройте


Производитель в отделке использовал довольно мало характерного ему хрома. Как считают создатели, приветственное освещение на светодиодах засияло ярче. На задней двери спойлер разделен полностью ради прозрачной крыши. В интерьере концепкара присутствуют розовое золото, натуральное дерево, мель и несколько видов кожи.

Салон новинки располагает только четырьмя креслами, хотя место позволяет разместить три ряда сидений. Привычные боковые зеркала специалисты заменили камерами, их визуальные копии в виде дисплеев находятся на краях передней панели. Производитель анонсировал присутствие четырехмерной навигации, системы управления жестами, а также голосом.

Прототип Infiniti Q Inspiration

Информация о технических параметрах данного прототипа отсутствует. Дизайн концепта говорит о создании флагманского седана, который может появиться на рынке через несколько лет. Ключевым моментом дизайна является его ориентированность на обеспечение комфортных поездок «без стресса».

Mercedes-Benz G-Class возглавил ТОП авто, представленных в Детройте


В качестве силовой установки размещен уникальный агрегат VC-Turbo, наделенный геометрической степенью сжатия. Прогнозируется, что объём движка составит 2 литра, он будет выдавать 272 л.с. при крутящем моменте, равном 380 Нм.

Концепт обзавелся последней версией системы полуавтономного вождения. В простых ситуациях она избавляет автомобилиста от привычной рутины, а также является очень полезной в аварийных ситуациях. Как рассказали в компании, система выполняет функции «второго пилота», благодаря ей, водитель сможет всегда сохранить контроль над машиной.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 15:20
Читайте также
Воронеж дважды за день стоял в 10-балльных пробках
В интернете разместили петицию против УДО Семенова
Правоохранители Вологодской области спасли от
В Петербурге женщина 20 лет притворялась
Криптовалюта Tkeycoin привлекает до 500 миллионов
Количество безработных в мире превысило 192 млн
В Оренбургской области уволили снявшихся в клипе
Слова Удальцов о Грудинином посчитали аналогией к
В Москве заменят 2,6 тысячи лифтов в 2018 году в
Российские олимпийцы получили новую форму от
Сталкеры из Старого Оскола сняли клип в поддержку
В Москве ночь на 23 января стала самой холодной с
Добавление комментария
Последние новости
23.01, 21:00 Google создаст новый центр исследования во Франции
23.01, 20:50 Ученые: К 2035 году люди будут дольше жить и больше
23.01, 20:40 Свадьба звезды «Игры престолов» Софи Тернет состоится
23.01, 20:30 Ученые обнаружили среди кошек «правшей» и «левшей»
23.01, 20:20 Воронеж дважды за день стоял в 10-балльных пробках
23.01, 20:10 Ученые: Ной звонил сыну по телефону
23.01, 20:00 Химикам удалось впервые получить немятый «оловянный
23.01, 19:51 7-летняя внучка Любови Полищук сама создала шикарный
23.01, 19:41 В интернете разместили петицию против УДО Семенова
23.01, 19:30 Поклонники отчитали Киркорова за скоростную езду с
23.01, 19:29 Правоохранители Вологодской области спасли от холодной
23.01, 19:19 В Воронеже вооружённый ножом мужчина, ограбив салон
23.01, 19:17 Samsung представила обновление системы безопасности для
23.01, 19:10 Mitsubishi планирует на 60% увеличить продажи в РФ в
23.01, 19:10 Бренд Calvin Klein снял всех сестёр Кардашьян в
23.01, 19:00 Ксения Бородина жестко отреагировала на критику
23.01, 18:56 В Германии в результате столкновения вертолета и
23.01, 18:52 Сергей Шнуров попросил у фанатов денег на еду
23.01, 18:46 В Индии жители деревни приняли замерзшие фекалии за
23.01, 18:40 Ученые: «Зомби-вирус» оленей способен заражать людей