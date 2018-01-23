Mercedes-Benz G-Class возглавил ТОП авто, представленных в Детройте
На минувшей неделе завершился автосалон в Детройте-2018. В этом году мировые производители потенциал совершенствования уже традиционных моделей. ТОП самых ожидаемых премьер возглавило новое поколение Mercedes-Benz G-Class.
Mercedes-Benz G-Class
Работая над данным автомобилем, было принято решение об увеличении клиренса на шесть миллиметров. Глубина преодолеваемого брода внедорожника выросла до 70 сантиметров. Сообщается, что прежними остались углы въезда, съезда и рампы.
По словам экспертов, не произошло ожидаемой смены поколений, но обновление было признано существенным. Почти на 55% увеличилась жесткость рамы на кручение, немецкая автокомпания отказалась от использования подрамника. Спереди Mercedes-Benz G-Class обзавелся независимой подвеской, а сзади по-прежнему присутствует нарезной мост, но он также подвергся рестайлингу.
Toyota Avalon
Модель Avalon является топовой на рынке США. В основе данного седана лежит архитектура TNGA, которая ранее использовалась японцами в процессе создания Camry и Prius.
Рестайлированный Avalon по всем параметрам больше нынешней генерации. Ширина транспортного средства составила 1849 мм, длина – 4978 мм, высота – 1435 мм.
Под капотом седана расположилась бензиновая «шестерка», которая осуществляет работу в паре с 8-ступенчатым «автоматом», или же гибридной силовой установкой на базе 2,5-литровой V4 и двух моторов. Один из электровижков помогает ДАС, а второй занимается подзарядкой никель-металлгидридных батарей, расположенных под сидениями второго ряда.
В салоне данного седана появилась модернизированная система с 9-дюймовым экраном и опцией голосового управления. Она находится в едином блоке вместе с климатической установкой. В зависимости от комплектации обладатель транспортного средства получит проекционный дисплей на 10 дюймов, частично цифровую приборную панель, активную подвеску, адаптивные светодиодные фары и аудиосистему с 14 динамиками.
KIA Forte
Новинка обзавелась стильным кузовом, который издалека принять за фастбек. Производитель использовал в дизайне стилистику ранее представленной спортивной модели Stinger.
По словам сотрудникам корейской компании, конструкция Forte имеет 54% высокопрочной стали. Также производители усилили каркас сидений, которые, к слову, стали более комфортными, жесткость увеличилась на 16%, все эти улучшения позволила уменьшить показатели шума в салоне и улучшить управляемость транспортного средства.
На рынке США KIA Forte будет доступна в трёх комплектациях. В списке оснащения числятся светодиодные фары, 8-дюймовых экран, система беспроводной зарядки, продвинутая акустика.
В моторном отсеке этого компактного седана расположен 2,0-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с наддувом семейства Nu второго поколения. Он способен выдавать 147 л.с. Трансмиссия – 6-ступенчатая "механика" или же новый вариатор IVT.
BMW X2
Новинка представляет собой купеобразный кроссовер, ранее представленный в Европе. В Детройте де презентовали модель, которая будет продаваться исключительно на местном рынке. BMW X2 пополнил сегмент Activity Coupe, основанный баварским производителем.
Новинку выполнили в ином дизайнерском ключе, ее силуэт стал более обтекаемым. В качестве основы паркетника выступает переднеприводная платформа UKL со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади.
Производитель наделил купеобразный кроссовер тремя видами двигателей. Первым является «четверка», способная генерировать 192 л.с. при крутящем моменте 280 Нм, вторым – движок, выдающий 190 л.с. при 400 Нм, третьим – силовой агрегат на 231 л.с. и 450 Нм.
Рестайлинговые версии MINI
На автосалоне в Детройте были представлены обновленные трёх- и пятидверные хэтчбеки, а также стильный кабриолет от компании MINI. Рестайлинг коснулся в основном внешнего оформления транспортных средств, моторной линейки и коробки переключения передач. Также все автомобили обзавелись обновленным логотипом, видеоизмененной оптикой, светодиодными фарами.
Под капотом европейских версий First и One расположена «турботройка» на 1,5 литров, способная генерировать 75 и 102 л.с. соответственно. Что касается крутящего момента, то он увеличился на 10 Нм.
Концепт Lexus LF-1 Limitless
Этот концепт японская компания Lexus называет предвестником нового флагманского кроссовера топового класса. Сейчас его роль исполняет большой паркетник Lexus LX.
Производитель в отделке использовал довольно мало характерного ему хрома. Как считают создатели, приветственное освещение на светодиодах засияло ярче. На задней двери спойлер разделен полностью ради прозрачной крыши. В интерьере концепкара присутствуют розовое золото, натуральное дерево, мель и несколько видов кожи.
Салон новинки располагает только четырьмя креслами, хотя место позволяет разместить три ряда сидений. Привычные боковые зеркала специалисты заменили камерами, их визуальные копии в виде дисплеев находятся на краях передней панели. Производитель анонсировал присутствие четырехмерной навигации, системы управления жестами, а также голосом.
Прототип Infiniti Q Inspiration
Информация о технических параметрах данного прототипа отсутствует. Дизайн концепта говорит о создании флагманского седана, который может появиться на рынке через несколько лет. Ключевым моментом дизайна является его ориентированность на обеспечение комфортных поездок «без стресса».
В качестве силовой установки размещен уникальный агрегат VC-Turbo, наделенный геометрической степенью сжатия. Прогнозируется, что объём движка составит 2 литра, он будет выдавать 272 л.с. при крутящем моменте, равном 380 Нм.
Концепт обзавелся последней версией системы полуавтономного вождения. В простых ситуациях она избавляет автомобилиста от привычной рутины, а также является очень полезной в аварийных ситуациях. Как рассказали в компании, система выполняет функции «второго пилота», благодаря ей, водитель сможет всегда сохранить контроль над машиной.
Mercedes-Benz G-Class
Работая над данным автомобилем, было принято решение об увеличении клиренса на шесть миллиметров. Глубина преодолеваемого брода внедорожника выросла до 70 сантиметров. Сообщается, что прежними остались углы въезда, съезда и рампы.
По словам экспертов, не произошло ожидаемой смены поколений, но обновление было признано существенным. Почти на 55% увеличилась жесткость рамы на кручение, немецкая автокомпания отказалась от использования подрамника. Спереди Mercedes-Benz G-Class обзавелся независимой подвеской, а сзади по-прежнему присутствует нарезной мост, но он также подвергся рестайлингу.
Toyota Avalon
Модель Avalon является топовой на рынке США. В основе данного седана лежит архитектура TNGA, которая ранее использовалась японцами в процессе создания Camry и Prius.
Рестайлированный Avalon по всем параметрам больше нынешней генерации. Ширина транспортного средства составила 1849 мм, длина – 4978 мм, высота – 1435 мм.
Под капотом седана расположилась бензиновая «шестерка», которая осуществляет работу в паре с 8-ступенчатым «автоматом», или же гибридной силовой установкой на базе 2,5-литровой V4 и двух моторов. Один из электровижков помогает ДАС, а второй занимается подзарядкой никель-металлгидридных батарей, расположенных под сидениями второго ряда.
В салоне данного седана появилась модернизированная система с 9-дюймовым экраном и опцией голосового управления. Она находится в едином блоке вместе с климатической установкой. В зависимости от комплектации обладатель транспортного средства получит проекционный дисплей на 10 дюймов, частично цифровую приборную панель, активную подвеску, адаптивные светодиодные фары и аудиосистему с 14 динамиками.
KIA Forte
Новинка обзавелась стильным кузовом, который издалека принять за фастбек. Производитель использовал в дизайне стилистику ранее представленной спортивной модели Stinger.
По словам сотрудникам корейской компании, конструкция Forte имеет 54% высокопрочной стали. Также производители усилили каркас сидений, которые, к слову, стали более комфортными, жесткость увеличилась на 16%, все эти улучшения позволила уменьшить показатели шума в салоне и улучшить управляемость транспортного средства.
На рынке США KIA Forte будет доступна в трёх комплектациях. В списке оснащения числятся светодиодные фары, 8-дюймовых экран, система беспроводной зарядки, продвинутая акустика.
В моторном отсеке этого компактного седана расположен 2,0-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с наддувом семейства Nu второго поколения. Он способен выдавать 147 л.с. Трансмиссия – 6-ступенчатая "механика" или же новый вариатор IVT.
BMW X2
Новинка представляет собой купеобразный кроссовер, ранее представленный в Европе. В Детройте де презентовали модель, которая будет продаваться исключительно на местном рынке. BMW X2 пополнил сегмент Activity Coupe, основанный баварским производителем.
Новинку выполнили в ином дизайнерском ключе, ее силуэт стал более обтекаемым. В качестве основы паркетника выступает переднеприводная платформа UKL со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади.
Производитель наделил купеобразный кроссовер тремя видами двигателей. Первым является «четверка», способная генерировать 192 л.с. при крутящем моменте 280 Нм, вторым – движок, выдающий 190 л.с. при 400 Нм, третьим – силовой агрегат на 231 л.с. и 450 Нм.
Рестайлинговые версии MINI
На автосалоне в Детройте были представлены обновленные трёх- и пятидверные хэтчбеки, а также стильный кабриолет от компании MINI. Рестайлинг коснулся в основном внешнего оформления транспортных средств, моторной линейки и коробки переключения передач. Также все автомобили обзавелись обновленным логотипом, видеоизмененной оптикой, светодиодными фарами.
Под капотом европейских версий First и One расположена «турботройка» на 1,5 литров, способная генерировать 75 и 102 л.с. соответственно. Что касается крутящего момента, то он увеличился на 10 Нм.
Концепт Lexus LF-1 Limitless
Этот концепт японская компания Lexus называет предвестником нового флагманского кроссовера топового класса. Сейчас его роль исполняет большой паркетник Lexus LX.
Производитель в отделке использовал довольно мало характерного ему хрома. Как считают создатели, приветственное освещение на светодиодах засияло ярче. На задней двери спойлер разделен полностью ради прозрачной крыши. В интерьере концепкара присутствуют розовое золото, натуральное дерево, мель и несколько видов кожи.
Салон новинки располагает только четырьмя креслами, хотя место позволяет разместить три ряда сидений. Привычные боковые зеркала специалисты заменили камерами, их визуальные копии в виде дисплеев находятся на краях передней панели. Производитель анонсировал присутствие четырехмерной навигации, системы управления жестами, а также голосом.
Прототип Infiniti Q Inspiration
Информация о технических параметрах данного прототипа отсутствует. Дизайн концепта говорит о создании флагманского седана, который может появиться на рынке через несколько лет. Ключевым моментом дизайна является его ориентированность на обеспечение комфортных поездок «без стресса».
В качестве силовой установки размещен уникальный агрегат VC-Turbo, наделенный геометрической степенью сжатия. Прогнозируется, что объём движка составит 2 литра, он будет выдавать 272 л.с. при крутящем моменте, равном 380 Нм.
Концепт обзавелся последней версией системы полуавтономного вождения. В простых ситуациях она избавляет автомобилиста от привычной рутины, а также является очень полезной в аварийных ситуациях. Как рассказали в компании, система выполняет функции «второго пилота», благодаря ей, водитель сможет всегда сохранить контроль над машиной.
Автор: Валерия Орлова