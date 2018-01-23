Mercedes-Benz G-Class возглавил ТОП авто, представленных в Детройте

Работая над данным автомобилем, было принято решение об увеличении клиренса на шесть миллиметров. Глубина преодолеваемого брода внедорожника выросла до 70 сантиметров. Сообщается, что прежними остались углы въезда, съезда и рампы.По словам экспертов, не произошло ожидаемой смены поколений, но обновление было признано существенным. Почти на 55% увеличилась жесткость рамы на кручение, немецкая автокомпания отказалась от использования подрамника. Спереди Mercedes-Benz G-Class обзавелся независимой подвеской, а сзади по-прежнему присутствует нарезной мост, но он также подвергся рестайлингу.Модель Avalon является топовой на рынке США. В основе данного седана лежит архитектура TNGA, которая ранее использовалась японцами в процессе создания Camry и Prius.Рестайлированный Avalon по всем параметрам больше нынешней генерации. Ширина транспортного средства составила 1849 мм, длина – 4978 мм, высота – 1435 мм.Под капотом седана расположилась бензиновая «шестерка», которая осуществляет работу в паре с 8-ступенчатым «автоматом», или же гибридной силовой установкой на базе 2,5-литровой V4 и двух моторов. Один из электровижков помогает ДАС, а второй занимается подзарядкой никель-металлгидридных батарей, расположенных под сидениями второго ряда.В салоне данного седана появилась модернизированная система с 9-дюймовым экраном и опцией голосового управления. Она находится в едином блоке вместе с климатической установкой. В зависимости от комплектации обладатель транспортного средства получит проекционный дисплей на 10 дюймов, частично цифровую приборную панель, активную подвеску, адаптивные светодиодные фары и аудиосистему с 14 динамиками.Новинка обзавелась стильным кузовом, который издалека принять за фастбек. Производитель использовал в дизайне стилистику ранее представленной спортивной модели Stinger.По словам сотрудникам корейской компании, конструкция Forte имеет 54% высокопрочной стали. Также производители усилили каркас сидений, которые, к слову, стали более комфортными, жесткость увеличилась на 16%, все эти улучшения позволила уменьшить показатели шума в салоне и улучшить управляемость транспортного средства.На рынке США KIA Forte будет доступна в трёх комплектациях. В списке оснащения числятся светодиодные фары, 8-дюймовых экран, система беспроводной зарядки, продвинутая акустика.В моторном отсеке этого компактного седана расположен 2,0-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с наддувом семейства Nu второго поколения. Он способен выдавать 147 л.с. Трансмиссия – 6-ступенчатая "механика" или же новый вариатор IVT.Новинка представляет собой купеобразный кроссовер, ранее представленный в Европе. В Детройте де презентовали модель, которая будет продаваться исключительно на местном рынке. BMW X2 пополнил сегмент Activity Coupe, основанный баварским производителем.Новинку выполнили в ином дизайнерском ключе, ее силуэт стал более обтекаемым. В качестве основы паркетника выступает переднеприводная платформа UKL со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади.Производитель наделил купеобразный кроссовер тремя видами двигателей. Первым является «четверка», способная генерировать 192 л.с. при крутящем моменте 280 Нм, вторым – движок, выдающий 190 л.с. при 400 Нм, третьим – силовой агрегат на 231 л.с. и 450 Нм.На автосалоне в Детройте были представлены обновленные трёх- и пятидверные хэтчбеки, а также стильный кабриолет от компании MINI. Рестайлинг коснулся в основном внешнего оформления транспортных средств, моторной линейки и коробки переключения передач. Также все автомобили обзавелись обновленным логотипом, видеоизмененной оптикой, светодиодными фарами.Под капотом европейских версий First и One расположена «турботройка» на 1,5 литров, способная генерировать 75 и 102 л.с. соответственно. Что касается крутящего момента, то он увеличился на 10 Нм.Этот концепт японская компания Lexus называет предвестником нового флагманского кроссовера топового класса. Сейчас его роль исполняет большой паркетник Lexus LX.Производитель в отделке использовал довольно мало характерного ему хрома. Как считают создатели, приветственное освещение на светодиодах засияло ярче. На задней двери спойлер разделен полностью ради прозрачной крыши. В интерьере концепкара присутствуют розовое золото, натуральное дерево, мель и несколько видов кожи.Салон новинки располагает только четырьмя креслами, хотя место позволяет разместить три ряда сидений. Привычные боковые зеркала специалисты заменили камерами, их визуальные копии в виде дисплеев находятся на краях передней панели. Производитель анонсировал присутствие четырехмерной навигации, системы управления жестами, а также голосом.Информация о технических параметрах данного прототипа отсутствует. Дизайн концепта говорит о создании флагманского седана, который может появиться на рынке через несколько лет. Ключевым моментом дизайна является его ориентированность на обеспечение комфортных поездок «без стресса».В качестве силовой установки размещен уникальный агрегат VC-Turbo, наделенный геометрической степенью сжатия. Прогнозируется, что объём движка составит 2 литра, он будет выдавать 272 л.с. при крутящем моменте, равном 380 Нм.Концепт обзавелся последней версией системы полуавтономного вождения. В простых ситуациях она избавляет автомобилиста от привычной рутины, а также является очень полезной в аварийных ситуациях. Как рассказали в компании, система выполняет функции «второго пилота», благодаря ей, водитель сможет всегда сохранить контроль над машиной.