В мобильную версию Opera добавили защиту от майнеров
В мобильную версию известного браузера Opera была добавлена защита от майнинговых скриптов. Эта опция будет предложена в приложениях Mini для Android и интегрирована в обычный блокировщик рекламы.
Представители компании сообщили, что майнинг криптовалют способен истощать батареи гаджетов и ухудшать производительность устройств. Кроме того, аналитики уверены, что кодами для скрытого майнинга пользуется около 3 млн. сайтов.
«Когда вы смотрите что-то в Сети, нет визуальных подсказок, что на смартфон действуют майнеры», – отмечает Ян Стендал, занимающий пост вице-президента по маркетингу Opera.
Новая опция, необходимая для противодействия майнерам, будет активироваться по умолчанию, когда включится блокировщик рекламы в приложении Opera Mini или для Android. Он активируется в «Настройках». Блокировщик автоматически обнаруживает и выключает майнинги, встроенные в коды интернет-страниц.
Представители компании сообщили, что майнинг криптовалют способен истощать батареи гаджетов и ухудшать производительность устройств. Кроме того, аналитики уверены, что кодами для скрытого майнинга пользуется около 3 млн. сайтов.
«Когда вы смотрите что-то в Сети, нет визуальных подсказок, что на смартфон действуют майнеры», – отмечает Ян Стендал, занимающий пост вице-президента по маркетингу Opera.
Новая опция, необходимая для противодействия майнерам, будет активироваться по умолчанию, когда включится блокировщик рекламы в приложении Opera Mini или для Android. Он активируется в «Настройках». Блокировщик автоматически обнаруживает и выключает майнинги, встроенные в коды интернет-страниц.
Автор: Дрокина Татьяна