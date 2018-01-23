Кристина Асмус опубликовала снимок из "водной" фотосессии
Знаменитая российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram свой очередной неожиданный снимок в водной фотосессии. Поклонники были восторги от новой фото сессии и сравнили женщину с русалкой или с сиреной, которая завлекает мужчин в глубины морские.
Кристина Асмус, известная по фильмам «Интерны», «Дублер», «Легок на помине» и другие, решила принять участие в проекте Дианы Авхадиевой, фотографирующая звезд в воде, и этим она наделала много шума в соцсети Instagram.
Для снимка женщина почти полностью разделась и предстала перед фоловерами в одной лишь кофточке телесного цвета, скрестивши руки на груди. Также актриса пленила всех своим ярким вызывающим макияжем: черными ресницами и насыщенной красной помадой, распущенные волосы мокрые от воды опустились на ее нежные плечи, а главное - это манящий взгляд, который и покорил всех фанатов.
Многие поклонники Кристины Асмус сравнили ее с истинной русалкой, способной заманить любого представителя мужского пола в морские глубины. В итоге фотография за 20 часов набрала почти 140 тысяч лайков. Подписчики звезды разделились: одним очень понравился ее вид роковой женщины, а другие назвали ее внешний вид очень вызывающим.
Кристина Асмус, известная по фильмам «Интерны», «Дублер», «Легок на помине» и другие, решила принять участие в проекте Дианы Авхадиевой, фотографирующая звезд в воде, и этим она наделала много шума в соцсети Instagram.
Для снимка женщина почти полностью разделась и предстала перед фоловерами в одной лишь кофточке телесного цвета, скрестивши руки на груди. Также актриса пленила всех своим ярким вызывающим макияжем: черными ресницами и насыщенной красной помадой, распущенные волосы мокрые от воды опустились на ее нежные плечи, а главное - это манящий взгляд, который и покорил всех фанатов.
Многие поклонники Кристины Асмус сравнили ее с истинной русалкой, способной заманить любого представителя мужского пола в морские глубины. В итоге фотография за 20 часов набрала почти 140 тысяч лайков. Подписчики звезды разделились: одним очень понравился ее вид роковой женщины, а другие назвали ее внешний вид очень вызывающим.
Автор: Пшеничная Татьяна