Химикам удалось впервые получить немятый «оловянный графен»
Ученым-химикам удалось впервые за всю историю существования науки синтезировать кристаллик статен, чтобы получить немятый «оловянный графен». Этот материал может стать отличным топологическим изолятором и широко использоваться при высоких температурных режимах.
Международная группа ученых задалась целью проверитьна практике теорию о том, что статен может приносить пользу для различных вычислительных приборов и низкоразмерной электроники. Этот кристаллик широко применяют вместо такого материала как графен. Статен представляет собой атомы олова.
Химики для своего опыта взяли однослойный плоский статен, размер которого составил приблизительно 5 тысяч квадратных нанометров. Ранее ни у кого не получалось синтезировать данный материал, но ученым удалось получить «оловянный графен».
Международная группа ученых задалась целью проверитьна практике теорию о том, что статен может приносить пользу для различных вычислительных приборов и низкоразмерной электроники. Этот кристаллик широко применяют вместо такого материала как графен. Статен представляет собой атомы олова.
Химики для своего опыта взяли однослойный плоский статен, размер которого составил приблизительно 5 тысяч квадратных нанометров. Ранее ни у кого не получалось синтезировать данный материал, но ученым удалось получить «оловянный графен».
Автор: Ирина Доброва