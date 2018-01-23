Российские олимпийцы получили новую форму от флагманского магазина Zasport
Российским олимпийцам, допущенным к участию в соревнованиях в Южной Корее, выдали по 2 комплекта новой формы от флагманского магазина компании Zasport, являющейся официальным экипировщиком сборной РФ. На одной партии одежды, так называемой нейтральной, имеется логотип OAR (Olympic Athlete from Russia), вторая демонстрирует, наряду с олимпийской, и национальную государственную символику.
Комплекты спортивной формы содержат куртки, парки, костюмы, джинсы, футболки, свитшоты, утеплённые кроссовки, ботинки для зимнего сезона, перчатки, шапки, носки, рюкзаки. Поскольку, согласно предписанию MOK, декор формы не должен включать оттенки цветовой гаммы российского флага, специалисты Zasport использовали лишь белый и красный цвета, дополняя их светло-серыми тонами.
Срок процедуры экипировки – до 6 февраля включительно. В свободной продаже определённые предметы спортивной формы вскоре появятся в РФ, их стоимость не превысит таковую основной линейки компании.
Сегодня «Актуальные новости» сообщали также о том, что ключевых российских хоккеистов пытаются не допустить к ОМ-2018.
Комплекты спортивной формы содержат куртки, парки, костюмы, джинсы, футболки, свитшоты, утеплённые кроссовки, ботинки для зимнего сезона, перчатки, шапки, носки, рюкзаки. Поскольку, согласно предписанию MOK, декор формы не должен включать оттенки цветовой гаммы российского флага, специалисты Zasport использовали лишь белый и красный цвета, дополняя их светло-серыми тонами.
Срок процедуры экипировки – до 6 февраля включительно. В свободной продаже определённые предметы спортивной формы вскоре появятся в РФ, их стоимость не превысит таковую основной линейки компании.
Сегодня «Актуальные новости» сообщали также о том, что ключевых российских хоккеистов пытаются не допустить к ОМ-2018.
Автор: Воробьева Алина