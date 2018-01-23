В России создадут многоразовую ракету-носитель «Корона»

«В данном проекте предлагается создать полностью многоразовый 1-ступенчатый носитель. Разработать желательно без промежуточных стадий, которые увеличивают время перехода к многоразовым системам и делают ракету дороже», – отметили в ГРЦ им. Макеева.

Новый носитель, по словам разработчиков, получит 1-ступенчатую конструкцию вертикального взлета/посадки, которая будет оснащена амортизаторами.