В России создадут многоразовую ракету-носитель «Корона»
В России могут создать 1-ступенчатую многоразовую ракету-носитель, которая будет оснащена взлетно-посадочными амортизаторами. О возможности разработки такой «Короны» сообщил Сергей Молчанов, замконструктора ГРЦ им. Макеева.
Новый носитель, по словам разработчиков, получит 1-ступенчатую конструкцию вертикального взлета/посадки, которая будет оснащена амортизаторами.
«В данном проекте предлагается создать полностью многоразовый 1-ступенчатый носитель. Разработать желательно без промежуточных стадий, которые увеличивают время перехода к многоразовым системам и делают ракету дороже», – отметили в ГРЦ им. Макеева.
Новый носитель, по словам разработчиков, получит 1-ступенчатую конструкцию вертикального взлета/посадки, которая будет оснащена амортизаторами.
Автор: Дрокина Татьяна