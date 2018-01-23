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Ученые: Кукуруза и солома станут основными компонентами автомобильного карбона
Американские ученые из Национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии смогли получить нитрил акриловую кислоту из соломы и кукурузы. Данное химическое соединения является основным компонентом карбона.

Ученые: Кукуруза и солома станут основными компонентами автомобильного карбона


Воссоздание акрилонитрила состоит из процесса отделения из выбранных растений сахарозы и ее преобразованием в 3-гидроксипропиновую кислоту, которая при соединении с аммиаком и титаноксиодного катализатора образует необходимую кислоту. Ученые отмечают, что такое преобразование не выделяет токсичных веществ в окружающую среду и избыточного тепла. Исследователи заявляют о сотрудничестве с несколькими компаниями, которые в дальнейшем помогут в производстве большого количества подобных химических соединений и в их тестировании в условиях реального времени. По мнению ученых, такое производство можно увеличить в масштабах и в объемах готовой продукции для его использования в автомобильной промышленности.

На данный момент основным фактором для получения нитрил акриловой кислоты является нефть. При этом во время изготовления конечного сырья выделяется большое количество токсических веществ, которые загрязняют окружающую среду. Отмечается, что новый способ преобразования для карбона сможет снизить цены на отдельные товары, а также на автомобили в целом.

Автор: Самохина Виктория
Сегодня, 16:25
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