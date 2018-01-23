Сталкеры из Старого Оскола сняли клип в поддержку ульяновских летчиков
Сталкеры из Старого Оскола также решили присоединиться к флешмобу, направленному на поддержку курсантов из Ульяновского института гражданской авиации. Соответствующее видео обнародовано на YouTube.
Молодые парни надели противогазы и сняли видео в аварийном здании. В такт известной музыке сталкеры начали двигать тазом, хлопать друг друга с табличной «заряжено» и канатом. В конце видеоролика в комнату забежал человек с пистолетом с целью прекратить танцы, но молодые люди не остановились.
На прошлой неделе Сеть взорвало видео российских студентов, показавших то, чем они занимаются в общежитие. Ролик с парнями, одетыми в нижнее белье, подтяжки и фуражки, вызвал самый настоящий резонанс. По факту случившегося сотрудники прокуратуры проводили проверку, однако в итоге не нашли оснований для отчисления курсантов.
Молодые парни надели противогазы и сняли видео в аварийном здании. В такт известной музыке сталкеры начали двигать тазом, хлопать друг друга с табличной «заряжено» и канатом. В конце видеоролика в комнату забежал человек с пистолетом с целью прекратить танцы, но молодые люди не остановились.
На прошлой неделе Сеть взорвало видео российских студентов, показавших то, чем они занимаются в общежитие. Ролик с парнями, одетыми в нижнее белье, подтяжки и фуражки, вызвал самый настоящий резонанс. По факту случившегося сотрудники прокуратуры проводили проверку, однако в итоге не нашли оснований для отчисления курсантов.
Автор: Валерия Орлова