В Москве эвакуируют сотрудников штаб-квартиры «Яндекса»
Источник в интернет-компании проинформировал о том, что в Москве эвакуируют сотрудников штаб-квартиры «Яндекса». Стало известно, что в соответствующие службы поступил анонимный звонок о «заминированном здании».
Несколько последних дней в различных регионах России зафиксировали частые звонки о «минировании» строений и административных зданий. Но, по словам Александра Заровнятного, возглавляющего инженерное управление Росгвардии, по сравнению с осенью 2017 года наблюдается тенденция спада ложных звонков.
Пик сообщений о «минировании» пришелся на сентябрь-октябрь прошлого года. На данный момент обстановка в стане по данному вопросу намного спокойнее.
Несколько последних дней в различных регионах России зафиксировали частые звонки о «минировании» строений и административных зданий. Но, по словам Александра Заровнятного, возглавляющего инженерное управление Росгвардии, по сравнению с осенью 2017 года наблюдается тенденция спада ложных звонков.
Пик сообщений о «минировании» пришелся на сентябрь-октябрь прошлого года. На данный момент обстановка в стане по данному вопросу намного спокойнее.
Автор: Ирина Доброва