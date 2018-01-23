Ученые обнаружили среди кошек «правшей» и «левшей»
Учёные установили, что среди кошек имеются «левши» и «правши», и животные предпочитают использовать «ведущую» лапу. Исследования проводились над 44 кошками, к наблюдениям привлекли 24 самца и 20 самок.
Исследователи Королевского университета в Белфасте наблюдали за поведением кошек, возраст которых составил 1-17 лет. За ними специалисты наблюдали на протяжении трёх месяцев в обычных для их существования условиях. Было важно не допустить влияния смены обстановки на линию поведения кошек и котов. Для чистоты эксперимента исследователи старались не переутомлять питомцев, на протяжении каждого дня они были задействованы в 15 попытках в том или ином опыте. На каждый тип поведения животных нужно было предоставить 50 примеров их действий.
После завершения наблюдений ученые сделали вывод, что 73% представителей семейства кошачьих выполняют большую часть действий «ведущей» лапой. Среди самок оказалось больше «правшей», у самцов больше «левшей». Специалисты пока не установили причины такого распределения.
Исследователи Королевского университета в Белфасте наблюдали за поведением кошек, возраст которых составил 1-17 лет. За ними специалисты наблюдали на протяжении трёх месяцев в обычных для их существования условиях. Было важно не допустить влияния смены обстановки на линию поведения кошек и котов. Для чистоты эксперимента исследователи старались не переутомлять питомцев, на протяжении каждого дня они были задействованы в 15 попытках в том или ином опыте. На каждый тип поведения животных нужно было предоставить 50 примеров их действий.
После завершения наблюдений ученые сделали вывод, что 73% представителей семейства кошачьих выполняют большую часть действий «ведущей» лапой. Среди самок оказалось больше «правшей», у самцов больше «левшей». Специалисты пока не установили причины такого распределения.
Автор: Семен Зайцев