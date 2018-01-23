В Краснодарском крае в мусорном баке нашли младенца
Вчера, 22 января, в Краснодарском крае, а именно в новороссийском поселке Глабовском, в мусорном баке нашли младенца. 7-месячного ребенка обнаружила одна из местных жительниц в контейнере, расположенном на территории некоммерческой садоводческой организации «Экспрес-2».
Женщина выбрасывала мусор и услышала возле баков детский плач. 7-месячная девочка сидела рядом с мусорным контейнером. Местная жительница сообщила о находке в правоохранительный органы. Также она рассказала, что ребенок принадлежит ее соседям, местонахождение которых неизвестно на данный момент.
Найденного ребенка отвезли в местную больницу. Согласно информации пресс-центра краевой прокуратуры, инициирована проверка по данному делу, разыскиваются родители 7-месячного ребенка.
Женщина выбрасывала мусор и услышала возле баков детский плач. 7-месячная девочка сидела рядом с мусорным контейнером. Местная жительница сообщила о находке в правоохранительный органы. Также она рассказала, что ребенок принадлежит ее соседям, местонахождение которых неизвестно на данный момент.
Найденного ребенка отвезли в местную больницу. Согласно информации пресс-центра краевой прокуратуры, инициирована проверка по данному делу, разыскиваются родители 7-месячного ребенка.
Автор: Ирина Доброва