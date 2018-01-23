Татьяна Буланова провела ночь в больнице
Певица Татьяна Буланова была отправлена в больницу. В Санкт-Петербурге певицу срочно доставили в медучреждение накануне ночью. Сама артистка сообщила об этом в личном Instagram.
На снимке Буланова показала дверь палаты, а также указала в комментарии, что провела ночь в больнице. Эта публикация вызвала обеспокоенность поклонников исполнительницы. Они стали интересоваться тем, что случилось со знаменитостью.
В соответствии с данными СМИ, Татьяна Буланова оказалась в больницу вместе с 10-летним сыном. Причина госпитализации не раскрывается.
На снимке Буланова показала дверь палаты, а также указала в комментарии, что провела ночь в больнице. Эта публикация вызвала обеспокоенность поклонников исполнительницы. Они стали интересоваться тем, что случилось со знаменитостью.
В соответствии с данными СМИ, Татьяна Буланова оказалась в больницу вместе с 10-летним сыном. Причина госпитализации не раскрывается.
Автор: Валерий Антонов