В Болливуде хотят снять фильм про Владимира Путина

«Я уверен, что хорошую историю захотят посмотреть на любом языке, и я хотел бы иметь возможность сделать что-либо аналогичное», - заявил продюсер и сценарист.

По словам Джохара, он бы хотел снять киноленту в России. Предполагается, что в проекте будут участвовать продюсеры из Индии, поскольку российские зрители всегда давали индийцам много любви. В качестве примера сценарист привел Раджу Капуру. Джохар отметил, что было бы замечательно, если бы удалось произвести съёмки на территории России.Как заявил Джохар, он намерен сделать кинофильм о Путине в соответствии с произведениями российской литературы, однако он признался, что не читал много классики, но планирует узнать ее лучше.