«Отец южноафриканского джаза» Хью Масекела скончался на 79 году жизни
Легендарный исполнитель джазовой музыки из ЮАР Хью Масекела скончался на 79 году жизни. Музыкант на протяжении 9 лет боролся с раком.
Министр искусств и культуры Южно-Африканской Республики Нати Мтетва сообщил в своем Twitter, что нация потеряла единственного человека в своем роде и архитектора южноафриканского джаза одновременно. С помощью его музыки весь народ смог ощутить на себе настоящий душевный подъем.
Последние дни своей жизни Хью Масекела провел в окружении самых родных и близких людей в Йоханнесбурге. Ранее сообщалось, что легенда африканского джаза был болен раком предстательной железы.
Стремление познать музыкальное искусство у Хью Масекела появилось еще в детстве, и уже в 14 лет он играл на трубе. В 50-х годах прошлого века джазовый архитектор присоединился к African Jazz Revue. Его по праву считают «отцом южноафриканского джаза», но он не только писал и исполнял музыкальные произведения, но также сочинял песни, которые были направлены против политики апартеида.
Министр искусств и культуры Южно-Африканской Республики Нати Мтетва сообщил в своем Twitter, что нация потеряла единственного человека в своем роде и архитектора южноафриканского джаза одновременно. С помощью его музыки весь народ смог ощутить на себе настоящий душевный подъем.
Последние дни своей жизни Хью Масекела провел в окружении самых родных и близких людей в Йоханнесбурге. Ранее сообщалось, что легенда африканского джаза был болен раком предстательной железы.
Стремление познать музыкальное искусство у Хью Масекела появилось еще в детстве, и уже в 14 лет он играл на трубе. В 50-х годах прошлого века джазовый архитектор присоединился к African Jazz Revue. Его по праву считают «отцом южноафриканского джаза», но он не только писал и исполнял музыкальные произведения, но также сочинял песни, которые были направлены против политики апартеида.
Автор: Самохина Виктория