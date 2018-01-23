Умер актер шоу «Телепузики» Саймон Шелтон Барнс
В зарубежных СМИ появились сведения о том, что умер актер популярного ранее шоу «Телепузики» Саймон Шелтон Барнс. Он исполнял роль любимца детей – телепузика Тинки-Винки.
Информации о том, какая причина смерти Саймона Шелтона Барнса, пока нет. Четыре дня назад актер отмечал День рождения, ему исполнилось всего 52 года.
Провожать артиста в последний путь будут 7 февраля. Всех тех, кто хочет проститься с Саймоном Шелтоном Барнсом, попросили прийти на церемонию похорон в яркой одежде, чтобы таким образом почтить память «телепузика Тинки-Винки».
Информации о том, какая причина смерти Саймона Шелтона Барнса, пока нет. Четыре дня назад актер отмечал День рождения, ему исполнилось всего 52 года.
Провожать артиста в последний путь будут 7 февраля. Всех тех, кто хочет проститься с Саймоном Шелтоном Барнсом, попросили прийти на церемонию похорон в яркой одежде, чтобы таким образом почтить память «телепузика Тинки-Винки».
Автор: Ирина Доброва